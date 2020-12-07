посетитель написав:
Офигеть, у меня ни в одной нет ( . А как вы квитанцию формируете?
Указала свой эл.адрес и мне сразу же пришла на почту квитанция вложенным файлом.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:16
Указала свой эл.адрес и мне сразу же пришла на почту квитанция вложенным файлом.
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:17
По имеющейся информации, для получения КБ по коммуналке нужно оформлять по ссылке Ясно.
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:12
Написал вопрос по этому поводу.Ответили:
"Добрый день!
Сообщаем, что квитанция формируется для подтверждения платежа, показания счетчиков там не указываются.
Спасибо за обращение! Всегда рады помочь!"
А нахера тогда у них поля где показания счётчиков указывать в платежах.
Помощники *ля.
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:20
Re: ПУМБ
ПУМБ онлайн у всех работает? Что то второй час пишет, про технические работы.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:31
C Мозилы зашел нормально только что...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:44
Хреново работает.
Как раз на 5й четвертаковой транзакции 3й карты "ошибка 05, зверниться в банк" и зайти невозможно в приложение тоже.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:20
Re: ПУМБ
Отвечу сам себе: да, только в рабочее время. Рекомендую избегать эти терминалы и если нужно пополнять, то только через EasyPay или Приват, они зачисляют моментально.
Востаннє редагувалось unknownurl в Пон 07 гру, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:44
Через Ibox тоже моментально
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:37
Re: ПУМБ
При оплате в Next'e на этапе 3D Secure вчера и сегодня имею картинку ниже
В трёх разных браузерах такое
Это ж проблема на стороне ПУМБа или mastercard'a затык?
ps Вот с monobank вчера ушло успешно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:58
Re: ПУМБ
МС тут не при чем - пумбу колбасит не па-деЦЦки. Только что пытался платить через их родственный хаб - выдает подобную хрень. При входе в аппку появляется красная надпись мол ведутся регламентные работы. Короче пумб не выдержал даже не "набега свиней", а "легкой пробежки подсвинков" возле их банки
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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