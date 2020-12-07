ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:06
И толкалка очень задумчивая. Но толкает
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:09
Сегодня в отделении сказали, что также КБ на комуналку будет начисляться по кредиткам клиентов, перешедших в нафтогаз с помощью пумба.
Проверил, вроде не соврали: "В акції беруть участь в тому числі клієнти, які у відділенні ПУМБ приєдналися до послуг газопостачання від «Нафтогаз». Перелік відділень можна дізнатися за посиланням gas.ua"
Источник:
https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... h-platezhv ingtrans написав: valya написав:
Если заказать всеможу по рефке или просто оформить в отделении - то кб по коммуналке будет?
По имеющейся информации, для получения КБ по коммуналке нужно оформлять по ссылке Ясно.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:12
MASolomko написав:
...
Это ж проблема на стороне ПУМБа или mastercard'a затык?
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Така ж проблема.
дівчата на ГЛ "ні слухом ні духом" - "ми не бачимо ніяких звпитів на авторизацію з боку сайту, де Ви намагаєтесь провести опрату. Зверніться до команди тех.підтримки цього сайту."
YaVI
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:13
Flamingo написав:
МС тут не при чем - пумбу колбасит не па-деЦЦки.
С дебетовой карты Visa аналогично
Мне уже ПУМБа своими выкрутасами и глюками не нравится.
ps Походу накрывается кешбек в этом месяце у меня за комуналь :'(
YaVI написав:
дівчата на ГЛ "ні слухом ні духом"
Ага, аналогічно. Дзвонив їм -- 15 хвилин на лінії і потім така ж відповідь.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:18
MASolomko написав:
Походу накрывается кешбек в этом месяце у меня за комуналь
Это почему же? На дворе 7 число, а оплата коммуналки обычно до 20-го. Я в начале месяца никогда не плачу и счетов нет. Куда вы спешите???
Vorlon
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:24
Vorlon написав:
Я даже не начинал платить и счетов нет.
Ну при желании - по Запорожью все данные уже есть на сайтах поставщиков услуг (Запорожский Водоканал, ЗапорожЭлектропостачання, Запорожгаз, управляющая компания) или в приложениях банков, принимающих оплату за комуналь - А-банк, Моня, #лайно (ВельтУм, Городские тепловые сети).
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:39
Vorlon, или коммуналь оплачиваю я с кешбеком, или после получения пенсии её оплатить пенсионер без кешбека и моего участия.
Сам факт того, что уже вторые сутки подтверждение платежей не работает.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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