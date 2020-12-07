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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:09
Re: ПУМБ
Сегодня в отделении сказали, что также КБ на комуналку будет начисляться по кредиткам клиентов, перешедших в нафтогаз с помощью пумба.
Проверил, вроде не соврали: "В акції беруть участь в тому числі клієнти, які у відділенні ПУМБ приєдналися до послуг газопостачання від «Нафтогаз». Перелік відділень можна дізнатися за посиланням gas.ua"
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:12
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:13
Re: ПУМБ
С дебетовой карты Visa аналогично
Мне уже ПУМБа своими выкрутасами и глюками не нравится.
ps Походу накрывается кешбек в этом месяце у меня за комуналь :'(
Ага, аналогічно. Дзвонив їм -- 15 хвилин на лінії і потім така ж відповідь.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:18
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:24
Re: ПУМБ
Ну при желании - по Запорожью все данные уже есть на сайтах поставщиков услуг (Запорожский Водоканал, ЗапорожЭлектропостачання, Запорожгаз, управляющая компания) или в приложениях банков, принимающих оплату за комуналь - А-банк, Моня, #лайно (ВельтУм, Городские тепловые сети).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:39
Re: ПУМБ
Vorlon, или коммуналь оплачиваю я с кешбеком, или после получения пенсии её оплатить пенсионер без кешбека и моего участия.
Сам факт того, что уже вторые сутки подтверждение платежей не работает.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:20
А где на ваш взгляд самый простой способ оплаты коммуналки по нашему городу с пумбовским кэшбеком? Примат не самый простой - там вечно надо дописывать что-то, корректировать при оплате... А то думал коллеге посоветовать, а человек во всех этих тонкостях плохо разбирается
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:24
ребята и девчата шото совсем запутался с этой картой "всеможу"
личные средства с неё можно снимать без комиссии во всех банкоматах?
"ясно-кешбек" коммунальный за личные будет?
как быстро приходит кешбек?
и где тарифы? или это смотреть 10 раздел? какой столбик???
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:36
Где платить коммуналку (Киев) и какими средствами (свои/кредитные), чтобы точно начислили 10% кешбек по свежей ВсеМожу по ссылке с yasno?
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