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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2706270727082709>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 811
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:06

И толкалка очень задумчивая. Но толкает
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:09

Re: ПУМБ

Сегодня в отделении сказали, что также КБ на комуналку будет начисляться по кредиткам клиентов, перешедших в нафтогаз с помощью пумба.

Проверил, вроде не соврали: "В акції беруть участь в тому числі клієнти, які у відділенні ПУМБ приєдналися до послуг газопостачання від «Нафтогаз». Перелік відділень можна дізнатися за посиланням gas.ua"

Источник: https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... h-platezhv
ingtrans написав:
  valya написав:Если заказать всеможу по рефке или просто оформить в отделении - то кб по коммуналке будет?

По имеющейся информации, для получения КБ по коммуналке нужно оформлять по ссылке Ясно.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:12

  MASolomko написав:...
Это ж проблема на стороне ПУМБа или mastercard'a затык?
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Така ж проблема.
дівчата на ГЛ "ні слухом ні духом" - "ми не бачимо ніяких звпитів на авторизацію з боку сайту, де Ви намагаєтесь провести опрату. Зверніться до команди тех.підтримки цього сайту."
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:13

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:МС тут не при чем - пумбу колбасит не па-деЦЦки.
С дебетовой карты Visa аналогично :(
Мне уже ПУМБа своими выкрутасами и глюками не нравится.

ps Походу накрывается кешбек в этом месяце у меня за комуналь :'(

  YaVI написав:дівчата на ГЛ "ні слухом ні духом"
Ага, аналогічно. Дзвонив їм -- 15 хвилин на лінії і потім така ж відповідь.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:18

  MASolomko написав:Походу накрывается кешбек в этом месяце у меня за комуналь

Это почему же? На дворе 7 число, а оплата коммуналки обычно до 20-го. Я в начале месяца никогда не плачу и счетов нет. Куда вы спешите???
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:24

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Я даже не начинал платить и счетов нет.
Ну при желании - по Запорожью все данные уже есть на сайтах поставщиков услуг (Запорожский Водоканал, ЗапорожЭлектропостачання, Запорожгаз, управляющая компания) или в приложениях банков, принимающих оплату за комуналь - А-банк, Моня, #лайно (ВельтУм, Городские тепловые сети).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:39

Re: ПУМБ

Vorlon, или коммуналь оплачиваю я с кешбеком, или после получения пенсии её оплатить пенсионер без кешбека и моего участия.
Сам факт того, что уже вторые сутки подтверждение платежей не работает.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:20

  Flamingo написав:Ну при желании - по Запорожью

А где на ваш взгляд самый простой способ оплаты коммуналки по нашему городу с пумбовским кэшбеком? Примат не самый простой - там вечно надо дописывать что-то, корректировать при оплате... А то думал коллеге посоветовать, а человек во всех этих тонкостях плохо разбирается :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:24

ребята и девчата шото совсем запутался с этой картой "всеможу"

личные средства с неё можно снимать без комиссии во всех банкоматах?

"ясно-кешбек" коммунальный за личные будет?
как быстро приходит кешбек?

и где тарифы? или это смотреть 10 раздел? какой столбик???
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:36

Где платить коммуналку (Киев) и какими средствами (свои/кредитные), чтобы точно начислили 10% кешбек по свежей ВсеМожу по ссылке с yasno?
mikos
 
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