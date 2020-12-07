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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2706270727082709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 811
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:46

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Ну при желании - по Запорожью

А где на ваш взгляд самый простой способ оплаты коммуналки по нашему городу с пумбовским кэшбеком?

Думаю таки ПэйХаб. Особенно если чел там еще не регился то первые 3 мес. бесплатно. Плюс имхо хаб корректнее данные вытягивает из всевозможных баз. Потому как портя по тому же водоканалу дает гвс, которые не платятся через них с апреля 2015, но еще 2 мес. не давал стоки гвс (я им писал может уже и поправили - не проверял, но баг такой был). Но у хаба есть особенность - там если у одного поставщика есть несколько услуг, то их лучше платить отдельными платежками, выбирая отдельно каждую услугу, а то хаб если заплатить гамузом разбивку поставщику может и не передать. Изю если платить ВсеМожу не советую - там на все комис будет при оплате чужими картами. Ну кроме электропостачання - по ним акция и оплата через изю сейчас бесплатна.
Ну и если вдруг надо платить на какую-то небольшую осбб, то скорее всего его нигде не будет, кроме собственно в #зеленелайно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:50

  uaprofi написав:ребята и девчата шото совсем запутался с этой картой "всеможу"

личные средства с неё можно снимать без комиссии во всех банкоматах?

"ясно-кешбек" коммунальный за личные будет?
как быстро приходит кешбек?

и где тарифы? или это смотреть 10 раздел? какой столбик???

По першому питанню. зараз по акції навіть зняття кредитних коштів потрапляє в пільговий період
https://retail.pumb.ua/credit/can-all
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:59

  mikos написав:Где платить коммуналку (Киев) и какими средствами (свои/кредитные), чтобы точно начислили 10% кешбек по свежей ВсеМожу по ссылке с yasno?

ну через портмоне - ясно, жеки, газ, тепло шло обычно как 4900
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:02

Re: ПУМБ

А через некст не окешбечивается? ))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:11

  YaVI написав:
  uaprofi написав:ребята и девчата шото совсем запутался с этой картой "всеможу"

личные средства с неё можно снимать без комиссии во всех банкоматах?

"ясно-кешбек" коммунальный за личные будет?
как быстро приходит кешбек?

и где тарифы? или это смотреть 10 раздел? какой столбик???

По першому питанню. зараз по акції навіть зняття кредитних коштів потрапляє в пільговий період
https://retail.pumb.ua/credit/can-all


с той же страницы:
Без комісії
Зняття кредитної готівки в усіх банкоматах


я на неё смотрел. что с личными средствами?

и дополнительно возник вопрос "усіх банкоматах" т.е. в том числе и в Лондане?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:02

а куда смотреть когда кешбек приходит?а то невидно не в пумб онлайн такой категории и вайбер бот не показывает
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:09

  REA 1109 написав:а куда смотреть когда кешбек приходит?а то невидно не в пумб онлайн такой категории и вайбер бот не показывает

После окешбечиваемой покупки приходит сообщение в вайбер, где видна как сумма начисленного кэшбека за конкретную покупку так и сумма уже накопленного кэшбека с начала месяца
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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