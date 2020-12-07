Додано: Пон 07 гру, 2020 21:46

Vorlon написав: Flamingo написав: Ну при желании - по Запорожью Ну при желании - по Запорожью

А где на ваш взгляд самый простой способ оплаты коммуналки по нашему городу с пумбовским кэшбеком? А где на ваш взгляд самый простой способ оплаты коммуналки по нашему городу с пумбовским кэшбеком?

Думаю таки ПэйХаб. Особенно если чел там еще не регился то первые 3 мес. бесплатно. Плюс имхо хаб корректнее данные вытягивает из всевозможных баз. Потому как портя по тому же водоканалу дает гвс, которые не платятся через них с апреля 2015, но еще 2 мес. не давал стоки гвс (я им писал может уже и поправили - не проверял, но баг такой был). Но у хаба есть особенность - там если у одного поставщика есть несколько услуг, то их лучше платить отдельными платежками, выбирая отдельно каждую услугу, а то хаб если заплатить гамузом разбивку поставщику может и не передать. Изю если платить ВсеМожу не советую - там на все комис будет при оплате чужими картами. Ну кроме электропостачання - по ним акция и оплата через изю сейчас бесплатна.Ну и если вдруг надо платить на какую-то небольшую осбб, то скорее всего его нигде не будет, кроме собственно в #зеленелайно