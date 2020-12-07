Не уверен, что это возможно для уже открытых карт. Как мне объяснили, при открытии в отделении заявки на кредитку, менеджер может выбрать её тип - под акцию от Нафтогаза, и тогда будет КБ на комуналку.
vovareuckij написав:
dr_morgenstern написав:Сегодня в отделении сказали, что также КБ на комуналку будет начисляться по кредиткам клиентов, перешедших в нафтогаз с помощью пумба.
Проверил, вроде не соврали: "В акції беруть участь в тому числі клієнти, які у відділенні ПУМБ приєдналися до послуг газопостачання від «Нафтогаз». Перелік відділень можна дізнатися за посиланням gas.ua"
А как это сделать? Нужно ли предварительно подавать заявку и что брать с собой в отделение? Через какое время после этого подключат к кэшбеку? А то оформил кредитку не через ссылку ясно и пролетел с кэшбеком((
Spring написав:А мне ни разу сообщения не приходили с кешбеком за коммунальные в Вайбер, хотя сам кешбек на карту пришел.
В сообщениях не указывается кешбэк за коммуналку, только за траты по категориям.
Никаких сообщений о тратах не приходит, ни по суммам, ни по категориям. Единственное, что работает в чат боте - предложение о рассрочке приходит, и все. Пойду сегодня попробую поменять финномер на прежний, и установлю бот на нем.
РЕФКИ
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Может кто подскажет - выбрал 6 категорию кешбека, где нужно сделать 20 оплат и получишь 175 грн. Так вот, на самой картинке категории нет информации про сумму оплаты от 25 грн., но когда я ее выбрал, то было написано, что нужно сделать покупки от 25 грн. Вчера одна покупка была меньше 25 грн, но вайбер-бот прислал сообщение что эта покупка также пошла в зачет. Непонятно, это уже окончательно она засчиталась или же банк будет потом пересматривать тот факт, что покупка была менее 25 грн...
dedmvi написав:Может кто подскажет - выбрал 6 категорию кешбека, где нужно сделать 20 оплат и получишь 175 грн. Так вот, на самой картинке категории нет информации про сумму оплаты от 25 грн., но когда я ее выбрал, то было написано, что нужно сделать покупки от 25 грн. Вчера одна покупка была меньше 25 грн, но вайбер-бот прислал сообщение что эта покупка также пошла в зачет. Непонятно, это уже окончательно она засчиталась или же банк будет потом пересматривать тот факт, что покупка была менее 25 грн...
Ну мне и за регистрацию карты в Masterpass пришло за 1 гривну. Вы думаете это что-то значит?