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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2707270827092710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 811
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:28

Re: ПУМБ

Не уверен, что это возможно для уже открытых карт. Как мне объяснили, при открытии в отделении заявки на кредитку, менеджер может выбрать её тип - под акцию от Нафтогаза, и тогда будет КБ на комуналку.
vovareuckij написав:
  dr_morgenstern написав:Сегодня в отделении сказали, что также КБ на комуналку будет начисляться по кредиткам клиентов, перешедших в нафтогаз с помощью пумба.

Проверил, вроде не соврали: "В акції беруть участь в тому числі клієнти, які у відділенні ПУМБ приєдналися до послуг газопостачання від «Нафтогаз». Перелік відділень можна дізнатися за посиланням gas.ua"

А как это сделать? Нужно ли предварительно подавать заявку и что брать с собой в отделение? Через какое время после этого подключат к кэшбеку? А то оформил кредитку не через ссылку ясно и пролетел с кэшбеком((
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:34

Re: ПУМБ

  Spring написав:А мне ни разу сообщения не приходили с кешбеком за коммунальные в Вайбер, хотя сам кешбек на карту пришел.

В сообщениях не указывается кешбэк за коммуналку, только за траты по категориям.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:22

  ingtrans написав:
  Spring написав:А мне ни разу сообщения не приходили с кешбеком за коммунальные в Вайбер, хотя сам кешбек на карту пришел.

В сообщениях не указывается кешбэк за коммуналку, только за траты по категориям.

Никаких сообщений о тратах не приходит, ни по суммам, ни по категориям. Единственное, что работает в чат боте - предложение о рассрочке приходит, и все. Пойду сегодня попробую поменять финномер на прежний, и установлю бот на нем.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:24

    Может кто подскажет - выбрал 6 категорию кешбека, где нужно сделать 20 оплат и получишь 175 грн. Так вот, на самой картинке категории нет информации про сумму оплаты от 25 грн., но когда я ее выбрал, то было написано, что нужно сделать покупки от 25 грн. Вчера одна покупка была меньше 25 грн, но вайбер-бот прислал сообщение что эта покупка также пошла в зачет. Непонятно, это уже окончательно она засчиталась или же банк будет потом пересматривать тот факт, что покупка была менее 25 грн...
    dedmvi
     
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    Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:44

      dedmvi написав:Может кто подскажет - выбрал 6 категорию кешбека, где нужно сделать 20 оплат и получишь 175 грн. Так вот, на самой картинке категории нет информации про сумму оплаты от 25 грн., но когда я ее выбрал, то было написано, что нужно сделать покупки от 25 грн. Вчера одна покупка была меньше 25 грн, но вайбер-бот прислал сообщение что эта покупка также пошла в зачет. Непонятно, это уже окончательно она засчиталась или же банк будет потом пересматривать тот факт, что покупка была менее 25 грн...

    Ну мне и за регистрацию карты в Masterpass пришло за 1 гривну. Вы думаете это что-то значит?
    Vorlon
     
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