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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2708270927102711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 811
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:40

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:И надеюсь, что-то предпримут.

И, надеюсь, запихнут всю эту лабуду в апликуху и вэб
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:36

Re: ПУМБ

Глючить щось. За одну оплату в 7.50 прийшло 2 смс про операції щодо 20 платежів. Тепер думаю чи так і буде, чи все ж для гарантії пару на 25 зробить :)
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chipmunk
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  #<1 ... 2708270927102711
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