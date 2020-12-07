И, надеюсь, запихнут всю эту лабуду в апликуху и вэб
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:40
Re: ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:36
Re: ПУМБ
Глючить щось. За одну оплату в 7.50 прийшло 2 смс про операції щодо 20 платежів. Тепер думаю чи так і буде, чи все ж для гарантії пару на 25 зробить
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