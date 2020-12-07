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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2708270927102711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 811
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 811
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:40

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:И надеюсь, что-то предпримут.

И, надеюсь, запихнут всю эту лабуду в апликуху и вэб
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:36

Re: ПУМБ

Глючить щось. За одну оплату в 7.50 прийшло 2 смс про операції щодо 20 платежів. Тепер думаю чи так і буде, чи все ж для гарантії пару на 25 зробить :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:21

Получается, что если недавно оформил кредитку не через ссылку Ясно, то уже никак не сделать чтобы коммунальный кэшбек был?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:43

  vovareuckij написав:Получается, что если недавно оформил кредитку не через ссылку Ясно, то уже никак не сделать чтобы коммунальный кэшбек был?

Разве что закрыть эту карту и открыть новую
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:09

Re: ПУМБ

Vorlon написав:
  dedmvi написав:Может кто подскажет - выбрал 6 категорию кешбека, где нужно сделать 20 оплат и получишь 175 грн. Так вот, на самой картинке категории нет информации про сумму оплаты от 25 грн., но когда я ее выбрал, то было написано, что нужно сделать покупки от 25 грн. Вчера одна покупка была меньше 25 грн, но вайбер-бот прислал сообщение что эта покупка также пошла в зачет. Непонятно, это уже окончательно она засчиталась или же банк будет потом пересматривать тот факт, что покупка была менее 25 грн...

Ну мне и за регистрацию карты в Masterpass пришло за 1 гривну. Вы думаете это что-то значит?
За регистрацию в Google pay тоже засчитало, хотя даже деньги с карты на сняли... Интересно, однако.
unknownurl
 
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