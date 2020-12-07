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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:40
MASolomko написав:
И надеюсь, что-то предпримут.
И, надеюсь, запихнут всю эту лабуду в апликуху и вэб
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:36
Глючить щось. За одну оплату в 7.50 прийшло 2 смс про операції щодо 20 платежів. Тепер думаю чи так і буде, чи все ж для гарантії пару на 25 зробить
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:21
Получается, что если недавно оформил кредитку не через ссылку Ясно, то уже никак не сделать чтобы коммунальный кэшбек был?
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vovareuckij
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:43
vovareuckij написав:
Получается, что если недавно оформил кредитку не через ссылку Ясно, то уже никак не сделать чтобы коммунальный кэшбек был?
Разве что закрыть эту карту и открыть новую
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:09
Vorlon написав: dedmvi написав:
Может кто подскажет - выбрал 6 категорию кешбека, где нужно сделать 20 оплат и получишь 175 грн. Так вот, на самой картинке категории нет информации про сумму оплаты от 25 грн., но когда я ее выбрал, то было написано, что нужно сделать покупки от 25 грн. Вчера одна покупка была меньше 25 грн, но вайбер-бот прислал сообщение что эта покупка также пошла в зачет. Непонятно, это уже окончательно она засчиталась или же банк будет потом пересматривать тот факт, что покупка была менее 25 грн...
Ну мне и за регистрацию карты в Masterpass пришло за 1 гривну. Вы думаете это что-то значит?
За регистрацию в Google pay тоже засчитало, хотя даже деньги с карты на сняли... Интересно, однако.
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