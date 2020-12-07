И, надеюсь, запихнут всю эту лабуду в апликуху и вэб
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:40
Re: ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:36
Re: ПУМБ
Глючить щось. За одну оплату в 7.50 прийшло 2 смс про операції щодо 20 платежів. Тепер думаю чи так і буде, чи все ж для гарантії пару на 25 зробить
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:21
Получается, что если недавно оформил кредитку не через ссылку Ясно, то уже никак не сделать чтобы коммунальный кэшбек был?
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:43
Разве что закрыть эту карту и открыть новую
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:09
Re: ПУМБ
За регистрацию в Google pay тоже засчитало, хотя даже деньги с карты на сняли... Интересно, однако.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:26
Ну так после 3 месяцев там платность всего по 2 гривны за платёж через Masterpass (вместо 1 или 3 гривен в примате) - я правильно понимаю?
Из разных услуг у поставщика у нас только Водоканал. Но никогда не понимал, зачем ему платить двумя платежами. Если отправить по СЭП хватит и 1 платежа за всё. Здесь как - что там разбивать, ведь вся сумма ляжет на мой лицевой, закрывая долг, или нет?
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56
Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба. Наверное просто везло
Ну из разных услуг у меня еще и тепловые сети у них отопление и ГВС отдельно. Что касется Сэп то на него точно не будет кэшбека а вам же надо для ясно. Что касается зачем платить по каждому виду отдельто, то и водоканал и теплосети учитывают их таки отдельно, хотя могут общий итог выводить общей суммой.. но если вы решите продать квартиру или чтото еще с ней сделать у вас будут сложности потому как по холодному водоснабжению будет большая переплата а по стокам долг и т.п.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:06
Кілька платежів навіть від 30-го листопада були відображені у платіжці, котру нещодавно надіслали, тому не так уже й важливо спішити до 20-го числа.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:08
Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будет Да и я тоже.
Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)...
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