Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56

Vorlon написав: Ну так после 3 месяцев там платность всего по 2 гривны за платёж через Masterpass (вместо 1 или 3 гривен в примате) - я правильно понимаю? Ну так после 3 месяцев там платность всего по 2 гривны за платёж через Masterpass (вместо 1 или 3 гривен в примате) - я правильно понимаю?

Vorlon написав:

Из разных услуг у поставщика у нас только Водоканал. Но никогда не понимал, зачем ему платить двумя платежами. Если отправить по СЭП хватит и 1 платежа за всё. Здесь как - что там разбивать, ведь вся сумма ляжет на мой лицевой, закрывая долг, или нет? Из разных услуг у поставщика у нас только Водоканал. Но никогда не понимал, зачем ему платить двумя платежами. Если отправить по СЭП хватит и 1 платежа за всё. Здесь как - что там разбивать, ведь вся сумма ляжет на мой лицевой, закрывая долг, или нет?

Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба. Наверное просто везлоНу из разных услуг у меня еще и тепловые сети у них отопление и ГВС отдельно. Что касется Сэп то на него точно не будет кэшбека а вам же надо для ясно. Что касается зачем платить по каждому виду отдельто, то и водоканал и теплосети учитывают их таки отдельно, хотя могут общий итог выводить общей суммой.. но если вы решите продать квартиру или чтото еще с ней сделать у вас будут сложности потому как по холодному водоснабжению будет большая переплата а по стокам долг и т.п.