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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2709271027112712>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:40

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:И надеюсь, что-то предпримут.

И, надеюсь, запихнут всю эту лабуду в апликуху и вэб
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:36

Re: ПУМБ

Глючить щось. За одну оплату в 7.50 прийшло 2 смс про операції щодо 20 платежів. Тепер думаю чи так і буде, чи все ж для гарантії пару на 25 зробить :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:21

Получается, что если недавно оформил кредитку не через ссылку Ясно, то уже никак не сделать чтобы коммунальный кэшбек был?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:43

  vovareuckij написав:Получается, что если недавно оформил кредитку не через ссылку Ясно, то уже никак не сделать чтобы коммунальный кэшбек был?

Разве что закрыть эту карту и открыть новую
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:09

Re: ПУМБ

Vorlon написав:
  dedmvi написав:Может кто подскажет - выбрал 6 категорию кешбека, где нужно сделать 20 оплат и получишь 175 грн. Так вот, на самой картинке категории нет информации про сумму оплаты от 25 грн., но когда я ее выбрал, то было написано, что нужно сделать покупки от 25 грн. Вчера одна покупка была меньше 25 грн, но вайбер-бот прислал сообщение что эта покупка также пошла в зачет. Непонятно, это уже окончательно она засчиталась или же банк будет потом пересматривать тот факт, что покупка была менее 25 грн...

Ну мне и за регистрацию карты в Masterpass пришло за 1 гривну. Вы думаете это что-то значит?
За регистрацию в Google pay тоже засчитало, хотя даже деньги с карты на сняли... Интересно, однако.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:26

  Flamingo написав:Думаю таки ПэйХаб. Особенно если чел там еще не регился то первые 3 мес. бесплатно. Плюс имхо хаб корректнее данные вытягивает из всевозможных баз. Но у хаба есть особенность - там если у одного поставщика есть несколько услуг, то их лучше платить отдельными платежками, выбирая отдельно каждую услугу, а то хаб если заплатить гамузом разбивку поставщику может и не передать.

Ну так после 3 месяцев там платность всего по 2 гривны за платёж через Masterpass (вместо 1 или 3 гривен в примате) - я правильно понимаю?

Из разных услуг у поставщика у нас только Водоканал. Но никогда не понимал, зачем ему платить двумя платежами. Если отправить по СЭП хватит и 1 платежа за всё. Здесь как - что там разбивать, ведь вся сумма ляжет на мой лицевой, закрывая долг, или нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56

  Vorlon написав:Ну так после 3 месяцев там платность всего по 2 гривны за платёж через Masterpass (вместо 1 или 3 гривен в примате) - я правильно понимаю?

Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба. Наверное просто везло ;)

  Vorlon написав:
Из разных услуг у поставщика у нас только Водоканал. Но никогда не понимал, зачем ему платить двумя платежами. Если отправить по СЭП хватит и 1 платежа за всё. Здесь как - что там разбивать, ведь вся сумма ляжет на мой лицевой, закрывая долг, или нет?

Ну из разных услуг у меня еще и тепловые сети у них отопление и ГВС отдельно. Что касется Сэп то на него точно не будет кэшбека а вам же надо для ясно. Что касается зачем платить по каждому виду отдельто, то и водоканал и теплосети учитывают их таки отдельно, хотя могут общий итог выводить общей суммой.. но если вы решите продать квартиру или чтото еще с ней сделать у вас будут сложности потому как по холодному водоснабжению будет большая переплата а по стокам долг и т.п.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:06

  MASolomko написав:Vorlon, или коммуналь оплачиваю я с кешбеком, или после получения пенсии её оплатить пенсионер без кешбека и моего участия.
Сам факт того, что уже вторые сутки подтверждение платежей не работает.

Кілька платежів навіть від 30-го листопада були відображені у платіжці, котру нещодавно надіслали, тому не так уже й важливо спішити до 20-го числа.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:08

  Flamingo написав:Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба.

Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будет ;) Да и я тоже.

Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:49

Re: ПУМБ

lloydbanksua написав:
  dedmvi написав:Может кто подскажет - выбрал 6 категорию кешбека, где нужно сделать 20 оплат и получишь 175 грн. Так вот, на самой картинке категории нет информации про сумму оплаты от 25 грн., но когда я ее выбрал, то было написано, что нужно сделать покупки от 25 грн. Вчера одна покупка была меньше 25 грн, но вайбер-бот прислал сообщение что эта покупка также пошла в зачет. Непонятно, это уже окончательно она засчиталась или же банк будет потом пересматривать тот факт, что покупка была менее 25 грн...

Транзакции должны быть более25 грн.
У меня по 6 категории - 10 операций. Вроде не обновляется.
03.12.20 оплатил 25 грн на сайте Ясно- кэшбэка нет. Сколько дней ждать?
5 рабочих?
Востаннє редагувалось lel в Вів 08 гру, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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