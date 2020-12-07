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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2709271027112712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:53

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба.

Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будет ;) Да и я тоже.

Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)...

Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться. Но если есть желание платить комис - его с удовольствием хаб возьмет. Про зарегистрировать домохозяйство не понял. Выбираете поставщика, вводите лицевой и вперде. Со второго раза лицевые уже по первым числам предлагаются для автозаполнения (или просто стать в окно мышем и все лицевые вывалятся). Зачем что-то регистрировать? Плачу так уже за 5 квартир и особого дискомфорта не испытываю. Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить. Похтому как учил дедушка Лених - учет и контроль прежде всего
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:12

  Flamingo написав:Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться.

Это понятно, а с 4-го месяца? Регистрация на новый мобильный номер?

  Flamingo написав:Про зарегистрировать домохозяйство не понял.

Там в меню есть пункт "Домохозяйства" - по идее оно должно само подтянуть по моему адресу все услуги. Вроде удобно если бы работало...

  Flamingo написав:Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить.

Ни разу такого не замечал за много лет :?
Vorlon
 
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