Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2709271027112712 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 812 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 90 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 812 Додано: Вів 08 гру, 2020 17:53 Vorlon написав: Flamingo написав: Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба. Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба.

Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будет Да и я тоже.



Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)... Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будетДа и я тоже.Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)...

Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться. Но если есть желание платить комис - его с удовольствием хаб возьмет. Про зарегистрировать домохозяйство не понял. Выбираете поставщика, вводите лицевой и вперде. Со второго раза лицевые уже по первым числам предлагаются для автозаполнения (или просто стать в окно мышем и все лицевые вывалятся). Зачем что-то регистрировать? Плачу так уже за 5 квартир и особого дискомфорта не испытываю. Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить. Похтому как учил дедушка Лених - учет и контроль прежде всего Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться. Но если есть желание платить комис - его с удовольствием хаб возьмет. Про зарегистрировать домохозяйство не понял. Выбираете поставщика, вводите лицевой и вперде. Со второго раза лицевые уже по первым числам предлагаются для автозаполнения (или просто стать в окно мышем и все лицевые вывалятся). Зачем что-то регистрировать? Плачу так уже за 5 квартир и особого дискомфорта не испытываю. Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить. Похтому как учил дедушка Лених - учет и контроль прежде всего 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5239 З нами з: 20.03.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 1215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 гру, 2020 18:12 Flamingo написав: Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться. Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться.

Это понятно, а с 4-го месяца? Регистрация на новый мобильный номер?



Flamingo написав: Про зарегистрировать домохозяйство не понял. Про зарегистрировать домохозяйство не понял.

Там в меню есть пункт "Домохозяйства" - по идее оно должно само подтянуть по моему адресу все услуги. Вроде удобно если бы работало...



Flamingo написав: Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить. Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить.

Ни разу такого не замечал за много лет Это понятно, а с 4-го месяца? Регистрация на новый мобильный номер?Там в меню есть пункт "Домохозяйства" - по идее оно должно само подтянуть по моему адресу все услуги. Вроде удобно если бы работало...Ни разу такого не замечал за много лет Vorlon Повідомлень: 9448 З нами з: 14.06.13 Подякував: 450 раз. Подякували: 1015 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2709271027112712 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням killer bees,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas Vorlon і 7 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор