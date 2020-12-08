Flamingo написав:Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба.
Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будет Да и я тоже.
Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)...
Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться. Но если есть желание платить комис - его с удовольствием хаб возьмет. Про зарегистрировать домохозяйство не понял. Выбираете поставщика, вводите лицевой и вперде. Со второго раза лицевые уже по первым числам предлагаются для автозаполнения (или просто стать в окно мышем и все лицевые вывалятся). Зачем что-то регистрировать? Плачу так уже за 5 квартир и особого дискомфорта не испытываю. Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить. Похтому как учил дедушка Лених - учет и контроль прежде всего
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Вроде удалось побороть бюрократию пумба, оформил сегодня-таки ВсеМожу по заявке с промо-страницы Ясно при ранее оформленной ВсеКарте с рефссылкой (бонус получен, пришёл на следующий рабочий день). Шёл по пути уважаемого kreuz Процесс: 1. Заказываем по реферальной ссылке ВсеКарту, получаем её в отделении (для получения бонуса тратим 101 грн, например, мобильный пополняем). 2. Тут же в отделении у того же менеджера проверяем наличие активных заявок на кредиты (карта/кеш), если такие есть - аннулируем (так было у меня, девочка неправильно (?) заводить карту начала). 3. Подаём заявку на _pumb.ua/yasno, при этом указываем ДРУГОЙ номер телефона (не тот, по которому дебетка оформлялась), тут же перезванивает менеджер, оформляется заявка, назначается встреча на отделении, приходит смс с временем, датой, местом встречи. 4. В назначенное время в отделении получаем карту, в вайбер-боте активируем кешбек по категориям.
valya написав:Гарячка переключила на кредитный отдел и дамочка авторитетно и уверенно заявила, что если подавалась заявка на оформл. карты, следующую заявку пропустит только через месяц! Видимо пофиксили, выбирайте - или приведи друга или ясно! Хотя не понятно - дебетка и кредитка, вот если кредитка и кредитка - логично. Может врут, ведь все врут ...