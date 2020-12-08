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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2710271127122713>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:53

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба.

Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будет ;) Да и я тоже.

Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)...

Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться. Но если есть желание платить комис - его с удовольствием хаб возьмет. Про зарегистрировать домохозяйство не понял. Выбираете поставщика, вводите лицевой и вперде. Со второго раза лицевые уже по первым числам предлагаются для автозаполнения (или просто стать в окно мышем и все лицевые вывалятся). Зачем что-то регистрировать? Плачу так уже за 5 квартир и особого дискомфорта не испытываю. Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить. Похтому как учил дедушка Лених - учет и контроль прежде всего
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:12

  Flamingo написав:Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться.

Это понятно, а с 4-го месяца? Регистрация на новый мобильный номер?

  Flamingo написав:Про зарегистрировать домохозяйство не понял.

Там в меню есть пункт "Домохозяйства" - по идее оно должно само подтянуть по моему адресу все услуги. Вроде удобно если бы работало...

  Flamingo написав:Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить.

Ни разу такого не замечал за много лет :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:01

  MASolomko написав:lloydbanksua, а такой момент.

Выбрал 6 категорию кешбека, озвучили условие за 10 первых торговых операций от 25 грн получи кешбек. И после каждой операции счётчик в Vibet отсчитает сколько операций осталось до цели.

Если зайти повторно в раздел категорий, то рисует условие по 20 первых операций.
Это же глюк. Чему верить-то?

  Vorlon написав:Вы думаете это что-то значит?
Значит то, что банк должен сделать выводы касательно глючности их бота в Viber. И надеюсь, что-то предпримут.

Верить счетчику. 10 платежей от 25 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:02

  lel написав:У меня по 6 категории - 10 операций. Вроде не обновляется. 03.12.20 оплатил 25 грн на сайте Ясно- кэшбэка нет. Сколько дней ждать? 5 рабочих?

По-умолчанию, должна пройти проводка по счету и тогда начислиться кешбек. На практике - тут уже отвечали форумчане.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:36

Вопрос - кешбек за коммуналку активируется автоматически или что-то где-то активировать надо?
Обычный КБ (6-я категория) уже активировал.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:46

Вроде удалось побороть бюрократию пумба, оформил сегодня-таки ВсеМожу по заявке с промо-страницы Ясно при ранее оформленной ВсеКарте с рефссылкой (бонус получен, пришёл на следующий рабочий день).
Шёл по пути уважаемого kreuz
Процесс:
1. Заказываем по реферальной ссылке ВсеКарту, получаем её в отделении (для получения бонуса тратим 101 грн, например, мобильный пополняем).
2. Тут же в отделении у того же менеджера проверяем наличие активных заявок на кредиты (карта/кеш), если такие есть - аннулируем (так было у меня, девочка неправильно (?) заводить карту начала).
3. Подаём заявку на _pumb.ua/yasno, при этом указываем ДРУГОЙ номер телефона (не тот, по которому дебетка оформлялась), тут же перезванивает менеджер, оформляется заявка, назначается встреча на отделении, приходит смс с временем, датой, местом встречи.
4. В назначенное время в отделении получаем карту, в вайбер-боте активируем кешбек по категориям.



  valya написав:Гарячка переключила на кредитный отдел и дамочка авторитетно и уверенно заявила, что если подавалась заявка на оформл. карты, следующую заявку пропустит только через месяц! Видимо пофиксили, выбирайте - или приведи друга или ясно! Хотя не понятно - дебетка и кредитка, вот если кредитка и кредитка - логично. Может врут, ведь все врут ...
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:03

Re: ПУМБ

  lel написав:03.12.20 оплатил 25 грн на сайте Ясно- кэшбэка нет. Сколько дней ждать?
5 рабочих?
5 рабочих дней.
Сегодня надеялся получить кешбек за оплату коммуналки от 29 ноября -- тишина :(

Вот сейчас снова пытаюсь оплатить коммуналь и получаю ту же самую ошибку. На буржуйском языке даже расшифровка есть, что проблема в подключении 3D Secure.
Зображення
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:16

Re: ПУМБ

Комрады, поделитесь опытом первой оплаты по акции "Приведи друга в ПУМБ". В pdf-файле условий акции записано
здійснити не менше однієї операції з оплати товарів, робіт, послуг на суму не менше 100 гривень за допомогою платіжного терміналу з використанням відповідної кредитної/дебетної картки Банку
Это нужно понимать как "оплатить через тумбу типа i-Box, Easy Pay и т.п" или оплата засчитается так же из ПУМБ-online или приложения?
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:36

Intento это покупка , то что вы говорите - терминалы пополнення
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:44

Re: ПУМБ

Эммм, боюсь, не понял я... Перефразирую: то есть оплата этих 100 грн через ПУМБ-online или ПУМБ-приложение не зачтется?

Собственно, интересует живой опыт.
Пополнение мобилы, например, из ПУМБ-online или ПУМБ-приложения считается?
Или же требуется таки терминал?
Intento
 
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