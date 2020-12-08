Информация для любителей 6й категории (175грн.) С картой Виза ВсеХочу можно сделать только 4 транзакции на одном терминале. Дальше ошибка 05 - обратитесь в банк. Карта МС ВсеХочу такой фигней не страдает, можно спокойно набить 10-15-20 четвертаковых транзакций.
Установлено, что ошибки ниже проявляются при оплате коммуналки в обновлённой веб-версии (next.privat24.ua) и в мобильном приложении Приват24. При этом подобной ошибки нет при оплате картой monobank в Приват24, при оплатой картой ПУМБ через LiqPay и на сайте оператора Vodafone.
MASolomko написав:
MASolomko написав:
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:Вот сейчас снова пытаюсь оплатить коммуналь и получаю ту же самую ошибку. На буржуйском языке даже расшифровка есть, что проблема в подключении 3D Secure.
Тестируя в последние 2 дня самые разные сайты самых разных оплат в интернете я пришел у неожиданному заключению, что проблема в том, что пумба погналась за моней, но шлепнулась в лужу. Пумба (как и ранее моня) реализовали подтверждение платежа нажатием кнопки после всплывающего пуша, но сделали это крайне криво - большинство сайтов при этих манипуляциях натыкаются на какую-то проблему безопасности и выдают ошибку. Что далеко ходить если родной ПэйХаб при попытке оплатить пумбовской картой выдает сообщение о том, что "При соединении с acs.fuib.com произошла ошибка. Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена. Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и сообщите им об этой проблеме." При этом я нашел и пару сайтов, где смогли справиться с кривой пумбовской системой проведения платежей, и при этом пуш "всплыл" и оплата прошла. Также смог оплатить пумбовской картой в двух аппках. Но как это сделать там где мне надо - оплатить коммуналь - ума не приложу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0