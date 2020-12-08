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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2710271127122713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:49

Re: ПУМБ

Пополните мобилку через сайт оператора с помощью карты, полученной по реферальной ссылке, и будет всё хорошо.

Intento написав:Эммм, боюсь, не понял я... Перефразирую: то есть оплата этих 100 грн через ПУМБ-online или ПУМБ-приложение не зачтется?

Собственно, интересует живой опыт.
Пополнение мобилы, например, из ПУМБ-online или ПУМБ-приложения считается?
Или же требуется таки терминал?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:27

Информация для любителей 6й категории (175грн.)
С картой Виза ВсеХочу можно сделать только 4 транзакции на одном терминале.
Дальше ошибка 05 - обратитесь в банк.
Карта МС ВсеХочу такой фигней не страдает, можно спокойно набить 10-15-20 четвертаковых транзакций.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:02

ПУМБ vs Приват24

Установлено, что ошибки ниже проявляются при оплате коммуналки в обновлённой веб-версии (next.privat24.ua) и в мобильном приложении Приват24. При этом подобной ошибки нет при оплате картой monobank в Приват24, при оплатой картой ПУМБ через LiqPay и на сайте оператора Vodafone. :(
  MASolomko написав:Зображення
  MASolomko написав:Зображення
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:09

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Вот сейчас снова пытаюсь оплатить коммуналь и получаю ту же самую ошибку. На буржуйском языке даже расшифровка есть, что проблема в подключении 3D Secure.

Тестируя в последние 2 дня самые разные сайты самых разных оплат в интернете я пришел у неожиданному заключению, что проблема в том, что пумба погналась за моней, но шлепнулась в лужу. Пумба (как и ранее моня) реализовали подтверждение платежа нажатием кнопки после всплывающего пуша, но сделали это крайне криво - большинство сайтов при этих манипуляциях натыкаются на какую-то проблему безопасности и выдают ошибку. Что далеко ходить если родной ПэйХаб при попытке оплатить пумбовской картой выдает сообщение о том, что
"При соединении с acs.fuib.com произошла ошибка.
Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и сообщите им об этой проблеме."
При этом я нашел и пару сайтов, где смогли справиться с кривой пумбовской системой проведения платежей, и при этом пуш "всплыл" и оплата прошла. Также смог оплатить пумбовской картой в двух аппках. Но как это сделать там где мне надо - оплатить коммуналь - ума не приложу :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:36

Только что прошла комуналь с некста после общения на горячке, по всей видимости отключили 3D код платеж прошел без запроса
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:57

Re: ПУМБ

При оплате визой на нексте - та же проблема =(
Изипей же оплату пропустил: окно ввода пароля появилось, код пришёл в смс, всё ок, в общем.

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dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:06

Re: ПУМБ

При оплате ОСББ через приват24 (не next) картой ВсеМожу - Додаткова комісія при оплаті з картки іншого банку - 2,7% від суми

У всех так?

ЗЫ
через next также вылазит ошибка активации 3DS, отключение 3DS через ГЛ не помог. правда, оператор, и не видит попыток авторизации по карте.
Востаннє редагувалось zentol в Вів 08 гру, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:08

Re: ПУМБ

  zentol написав:не next

А зачем Вы это делаете?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:22

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:А зачем Вы это делаете?


next ругается на 3ds (ошибка активации), решил попробовать по-старинке

  dr_morgenstern написав:При оплате визой на нексте - та же проблема =(

С MC та же беда.
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