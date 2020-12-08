Додано: Вів 08 гру, 2020 22:09

MASolomko написав: Вот сейчас снова пытаюсь оплатить коммуналь и получаю ту же самую ошибку. На буржуйском языке даже расшифровка есть, что проблема в подключении 3D Secure. Вот сейчас снова пытаюсь оплатить коммуналь и получаю ту же самую ошибку. На буржуйском языке даже расшифровка есть, что проблема в подключении 3D Secure.

"При соединении с acs.fuib.com произошла ошибка.

Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.

Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и сообщите им об этой проблеме."



Тестируя в последние 2 дня самые разные сайты самых разных оплат в интернете я пришел у неожиданному заключению, что проблема в том, что пумба погналась за моней, но шлепнулась в лужу. Пумба (как и ранее моня) реализовали подтверждение платежа нажатием кнопки после всплывающего пуша, но сделали это крайне криво - большинство сайтов при этих манипуляциях натыкаются на какую-то проблему безопасности и выдают ошибку. Что далеко ходить если родной ПэйХаб при попытке оплатить пумбовской картой выдает сообщение о том, чтоПри этом я нашел и пару сайтов, где смогли справиться с кривой пумбовской системой проведения платежей, и при этом пуш "всплыл" и оплата прошла. Также смог оплатить пумбовской картой в двух аппках. Но как это сделать там где мне надо - оплатить коммуналь - ума не приложу