kreuz написав:Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати?
Всё через самостоятельных домбух
Панове, а я так розумію з попередніх дописів, що при оплаті комуналя ВсеМожу з ясно жодним чином нарахування кешбеку не видно і просто треба чекати 5 днів (до речі робочих чи календарних?) після чого у разі відсутності зарахувань починати торбити підтримку. А як воно буде у разі якщо в основному кешбеку вибрана категорія 2 (2% на усе крім продуктів) і до того ж у вайбер приходить інформація про нарахування цих самих 2% і по комунальному платежу? Воно нарахує 2%+10%? Чи тілько 10%? Чи може тілько 2%?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien написав:А як воно буде у разі якщо в основному кешбеку вибрана категорія 2 (2% на усе крім продуктів) і до того ж у вайбер приходить інформація про нарахування цих самих 2% і по комунальному платежу? Воно нарахує 2%+10%? Чи тілько 10%? Чи може тілько 2%?
У меня выбрана другая категория, но по этой писали, что 2% за коммуналку не начислили, то есть только 10%, а не 10%+2%.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
MASolomko написав:А мне говорили, что сие сделать нельзя
На ГЛ предложили отключить "систему безопасности на интернет платежи" на период от 1 и до 5 дней. Мне эта манипуляция не помогла на карте Все Можу MasterCard при оплате на next, ошибка активации 3D-S осталась, причем оператор не видит никакой активности по карте.