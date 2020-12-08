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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:09

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:
  kreuz написав:Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати?
Всё через самостоятельных домбух :D

Панове, а я так розумію з попередніх дописів, що при оплаті комуналя ВсеМожу з ясно жодним чином нарахування кешбеку не видно і просто треба чекати 5 днів (до речі робочих чи календарних?) після чого у разі відсутності зарахувань починати торбити підтримку. А як воно буде у разі якщо в основному кешбеку вибрана категорія 2 (2% на усе крім продуктів) і до того ж у вайбер приходить інформація про нарахування цих самих 2% і по комунальному платежу? Воно нарахує 2%+10%? Чи тілько 10%? Чи може тілько 2%?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:17

Re: ПУМБ

  Alien написав:до речі робочих чи календарних?

Рабочих.
  Alien написав:А як воно буде у разі якщо в основному кешбеку вибрана категорія 2 (2% на усе крім продуктів) і до того ж у вайбер приходить інформація про нарахування цих самих 2% і по комунальному платежу? Воно нарахує 2%+10%? Чи тілько 10%? Чи може тілько 2%?

У меня выбрана другая категория, но по этой писали, что 2% за коммуналку не начислили, то есть только 10%, а не 10%+2%.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:33

прошу підказку щодо реквізитів для СЕП на ПУМБ ВсеКарта
не знайшов :(
Дякую
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:39

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:А мне говорили, что сие сделать нельзя

На ГЛ предложили отключить "систему безопасности на интернет платежи" на период от 1 и до 5 дней.
Мне эта манипуляция не помогла на карте Все Можу MasterCard при оплате на next, ошибка активации 3D-S осталась, причем оператор не видит никакой активности по карте.
zentol
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:05

  stas_rst написав:прошу підказку щодо реквізитів для СЕП на ПУМБ ВсеКарта
не знайшов :(
Дякую

В веб-версии ПУМБ-онлайн кликнуть на "Картковий рахунок", в мобильной версии - на карту, далее на "i"
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:08

  stas_rst написав:прошу підказку щодо реквізитів для СЕП на ПУМБ ВсеКарта
не знайшов :(
Дякую

Клацайте на карту в додатку пумб-онлайн, після цього на і в правому нижньому куті на картці, висвітиться IBAN . Цього достатньо.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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