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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08
Ребята откройте секрет, как можно набить транзакции по 25 грн.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08
MASolomko написав:
Как мне рассказали на ГЛ, то это немного другая защита и на 3Ds она не влияет.
Еще один сеанс терапии на ГЛ - 3ds отключить в тел. режиме не могут (но могут включить), предложили сходить в отделение. Попробую через отделение, но стремно оставлять карту без 2ух факторной аутентификации
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zentol
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:10
дякую усім за підказки по реквізитах на СЕП
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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1
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:17
Продублирую еще раз вопрос, только теперь для всех, кто получил КБ. Вам КБ начислили одной суммой за все платежи, или за каждый платеж свой КБ?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:17
BVA1 написав: kreuz написав:
Доречі, отримав увесь комунальний кешбек, платив з ПУМБ онлайн, з Next та з кабіни Ясно. Нарікання лише одне: пропозиція розстрочки на платежі через ПУМБ онлайн не надходить ((
Скажите, Вам КБ начислили одной суммой за все платежи, или за каждый платеж свой КБ?
У меня уже не первый раз приходит одной суммой за несколько платежей.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:18
_PORT_UA написав:
Ребята откройте секрет, как можно набить транзакции по 25 грн.
Оплачиваем коммуналку.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:21
ingtrans написав: BVA1 написав: kreuz написав:
Доречі, отримав увесь комунальний кешбек, платив з ПУМБ онлайн, з Next та з кабіни Ясно. Нарікання лише одне: пропозиція розстрочки на платежі через ПУМБ онлайн не надходить ((
Скажите, Вам КБ начислили одной суммой за все платежи, или за каждый платеж свой КБ?
У меня уже не первый раз приходит одной суммой за несколько платежей.
Сегодня и мне начислили КБ за оплаты (штук 15-17) от 20 ноября. Одной суммой. После четырех обращений. Такое ощущение, что начисляют вручную.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:23
И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:30
BVA1 написав:
И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?
Так в любое время. Оплата следующей коммуналки никак не связана с выплатой КБ по предыдущей.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:31
ingtrans написав: BVA1 написав:
И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?
Так в любое время. Оплата следующей коммуналки никак не связана с выплатой КБ по предыдущей.
Так я могу каждый день платить коммуналь по 3000 грн. Мне что, КБ будут начислять?
Лестницу к небесам,
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BVA1
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