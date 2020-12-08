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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2713271427152716>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08

Re: ПУМБ

Ребята откройте секрет, как можно набить транзакции по 25 грн.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Как мне рассказали на ГЛ, то это немного другая защита и на 3Ds она не влияет.

Еще один сеанс терапии на ГЛ - 3ds отключить в тел. режиме не могут (но могут включить), предложили сходить в отделение. Попробую через отделение, но стремно оставлять карту без 2ух факторной аутентификации
zentol
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:10

дякую усім за підказки по реквізитах на СЕП
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:17

Re: ПУМБ

Продублирую еще раз вопрос, только теперь для всех, кто получил КБ. Вам КБ начислили одной суммой за все платежи, или за каждый платеж свой КБ?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:17

  BVA1 написав:
  kreuz написав:Доречі, отримав увесь комунальний кешбек, платив з ПУМБ онлайн, з Next та з кабіни Ясно. Нарікання лише одне: пропозиція розстрочки на платежі через ПУМБ онлайн не надходить ((

Скажите, Вам КБ начислили одной суммой за все платежи, или за каждый платеж свой КБ?

У меня уже не первый раз приходит одной суммой за несколько платежей.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:18

  _PORT_UA написав:Ребята откройте секрет, как можно набить транзакции по 25 грн.

Оплачиваем коммуналку.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:21

  ingtrans написав:
  BVA1 написав:
  kreuz написав:Доречі, отримав увесь комунальний кешбек, платив з ПУМБ онлайн, з Next та з кабіни Ясно. Нарікання лише одне: пропозиція розстрочки на платежі через ПУМБ онлайн не надходить ((

Скажите, Вам КБ начислили одной суммой за все платежи, или за каждый платеж свой КБ?

У меня уже не первый раз приходит одной суммой за несколько платежей.

Сегодня и мне начислили КБ за оплаты (штук 15-17) от 20 ноября. Одной суммой. После четырех обращений. Такое ощущение, что начисляют вручную.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:23

Re: ПУМБ

И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:30

Re: ПУМБ

  BVA1 написав:И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?

Так в любое время. Оплата следующей коммуналки никак не связана с выплатой КБ по предыдущей.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:31

  ingtrans написав:
  BVA1 написав:И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?

Так в любое время. Оплата следующей коммуналки никак не связана с выплатой КБ по предыдущей.

Так я могу каждый день платить коммуналь по 3000 грн. Мне что, КБ будут начислять?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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