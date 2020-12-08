BVA1 написав:И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?
Так в любое время. Оплата следующей коммуналки никак не связана с выплатой КБ по предыдущей.
Так я могу каждый день платить коммуналь по 3000 грн. Мне что, КБ будут начислять?
3.3. За кожну Операцію Банк нараховує Учаснику Акції винагороду, що дорівнює 10% від суми Операцій здійсненних за допомогою Картки, після сплати податків, передбачених п. 4.3 цих правил, але не більше 300 грн від загальної суми здійснених Операцій за календарний місяць. https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf