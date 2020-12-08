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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2713271427152716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:33

ingtrans
Там же ж ограничение до 300 грн...в месяц, день, час?...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:36

  BVA1 написав:
  ingtrans написав:
  BVA1 написав:И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?

Так в любое время. Оплата следующей коммуналки никак не связана с выплатой КБ по предыдущей.

Так я могу каждый день платить коммуналь по 3000 грн. Мне что, КБ будут начислять?

3.3. За кожну Операцію Банк нараховує Учаснику Акції винагороду, що дорівнює 10% від суми Операцій здійсненних за допомогою Картки, після сплати податків, передбачених п. 4.3 цих правил, але не більше 300 грн від загальної суми здійснених Операцій за календарний місяць. https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:37

  BVA1 написав:ingtrans
Там же ж ограничение до 300 грн...в месяц, день, час?...

Это как бы не совсем понятно, но лично я надеюсь, что в месяц. Прошлый КБ был за ноябрскую оплату, а сейчас уже декабрь.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:41

Re: ПУМБ

Значит, если оплата была 20.11, то уже можно по новой? Или после 20.12?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 914
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ПУМБ (27154)
09.12.2020 11:41
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