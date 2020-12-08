BVA1 написав:И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?
Так в любое время. Оплата следующей коммуналки никак не связана с выплатой КБ по предыдущей.
Так я могу каждый день платить коммуналь по 3000 грн. Мне что, КБ будут начислять?
3.3. За кожну Операцію Банк нараховує Учаснику Акції винагороду, що дорівнює 10% від суми Операцій здійсненних за допомогою Картки, після сплати податків, передбачених п. 4.3 цих правил, але не більше 300 грн від загальної суми здійснених Операцій за календарний місяць. https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf
kreuz написав:Доречі, отримав увесь комунальний кешбек, платив з ПУМБ онлайн, з Next та з кабіни Ясно. Нарікання лише одне: пропозиція розстрочки на платежі через ПУМБ онлайн не надходить ((
Скажите, Вам КБ начислили одной суммой за все платежи, или за каждый платеж свой КБ?
Трьома, при тому, що перша сума прийшла кілька днів тому за ПУМБ онлайн і Ясно, котрі були списані імовірно (треба перевірити ще) першими, а дві решта учора майже одразу за платежі через Next.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
BVA1 написав:Значит, если оплата была 20.11, то уже можно по новой? Или после 20.12?
Да календартный месяц, вот только непонятно, дата считается по оплате или по проводке. Но в Вашем случае даже проводка, скорее всего, была в прошлом месяце.
Стопудово по авторизації, оскільки я починав платити у кінці листопада, тож списання було однозначно у грудні, а кешбеку мені налили вже трохи більше 300 грн.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Alien написав:А як воно буде у разі якщо в основному кешбеку вибрана категорія 2 (2% на усе крім продуктів) і до того ж у вайбер приходить інформація про нарахування цих самих 2% і по комунальному платежу? Воно нарахує 2%+10%? Чи тілько 10%? Чи може тілько 2%?
У меня выбрана другая категория, но по этой писали, что 2% за коммуналку не начислили, то есть только 10%, а не 10%+2%.
В якому сенсі не нарахували? Мабуть не було повідомлення у Вайбер про нарахування 2% по операції? Адже ця категорія тільки в цьому місяці з'явилась - тобто досвіду минулого місяця щодо нарахування чи не нарахування ще ні в кого не може бути. Але в мене таке повідомлення є. То чи значить це, що мені могли підключити картку не в рамках ясно, а як звичайну - хоча заявка подавалась саме по посиланню від ясно? Як це можна перевірити? Лише через гарячку?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo