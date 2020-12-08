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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2714271527162717>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:33

ingtrans
Там же ж ограничение до 300 грн...в месяц, день, час?...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:36

  BVA1 написав:
  ingtrans написав:
  BVA1 написав:И еще вопрос. Я крайний раз оплачивал коммуналку 20 ноября. Сегодня получил КБ 299,92 грн КБ. Вопрос, когда мне снова можно оплачивать коммуналку, чтоб начислили КБ?

Так в любое время. Оплата следующей коммуналки никак не связана с выплатой КБ по предыдущей.

Так я могу каждый день платить коммуналь по 3000 грн. Мне что, КБ будут начислять?

3.3. За кожну Операцію Банк нараховує Учаснику Акції винагороду, що дорівнює 10% від суми Операцій здійсненних за допомогою Картки, після сплати податків, передбачених п. 4.3 цих правил, але не більше 300 грн від загальної суми здійснених Операцій за календарний місяць. https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B8.pdf
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:37

  BVA1 написав:ingtrans
Там же ж ограничение до 300 грн...в месяц, день, час?...

Это как бы не совсем понятно, но лично я надеюсь, что в месяц. Прошлый КБ был за ноябрскую оплату, а сейчас уже декабрь.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:41

Re: ПУМБ

Значит, если оплата была 20.11, то уже можно по новой? Или после 20.12?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:45

Re: ПУМБ

  BVA1 написав:Значит, если оплата была 20.11, то уже можно по новой? Или после 20.12?

Да календартный месяц, вот только непонятно, дата считается по оплате или по проводке. Но в Вашем случае даже проводка, скорее всего, была в прошлом месяце.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:48

ingtrans
Проводка была тем же 20 ноября.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:50

  BVA1 написав:
  kreuz написав:Доречі, отримав увесь комунальний кешбек, платив з ПУМБ онлайн, з Next та з кабіни Ясно. Нарікання лише одне: пропозиція розстрочки на платежі через ПУМБ онлайн не надходить ((

Скажите, Вам КБ начислили одной суммой за все платежи, или за каждый платеж свой КБ?

Трьома, при тому, що перша сума прийшла кілька днів тому за ПУМБ онлайн і Ясно, котрі були списані імовірно (треба перевірити ще) першими, а дві решта учора майже одразу за платежі через Next.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:54

  ingtrans написав:
  BVA1 написав:Значит, если оплата была 20.11, то уже можно по новой? Или после 20.12?

Да календартный месяц, вот только непонятно, дата считается по оплате или по проводке. Но в Вашем случае даже проводка, скорее всего, была в прошлом месяце.

Стопудово по авторизації, оскільки я починав платити у кінці листопада, тож списання було однозначно у грудні, а кешбеку мені налили вже трохи більше 300 грн.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 12:04

kreuz
Как показывает опыт, оплаты в ПУМБ онлайн проходят день в день. Значит, платить уже можно сейчас.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 12:14

  ingtrans написав:
  Alien написав:А як воно буде у разі якщо в основному кешбеку вибрана категорія 2 (2% на усе крім продуктів) і до того ж у вайбер приходить інформація про нарахування цих самих 2% і по комунальному платежу? Воно нарахує 2%+10%? Чи тілько 10%? Чи може тілько 2%?

У меня выбрана другая категория, но по этой писали, что 2% за коммуналку не начислили, то есть только 10%, а не 10%+2%.

В якому сенсі не нарахували? Мабуть не було повідомлення у Вайбер про нарахування 2% по операції? Адже ця категорія тільки в цьому місяці з'явилась - тобто досвіду минулого місяця щодо нарахування чи не нарахування ще ні в кого не може бути.
Але в мене таке повідомлення є. То чи значить це, що мені могли підключити картку не в рамках ясно, а як звичайну - хоча заявка подавалась саме по посиланню від ясно? Як це можна перевірити? Лише через гарячку?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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