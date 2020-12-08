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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:14
BVA1 написав:
Как показывает опыт, оплаты в ПУМБ онлайн проходят день в день. Значит, платить уже можно сейчас
У меня, кстати, другие наблюдения. По крайней мере, в приложении и ИБ манипуляции с операциями наблюдаются через несколько дней после самой операции. И, например, сейчас висит одна операция от 4.12.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:20
Alien написав:
В якому сенсі не нарахували? Мабуть не було повідомлення у Вайбер про нарахування 2% по операції? Адже ця категорія тільки в цьому місяці з'явилась - тобто досвіду минулого місяця щодо нарахування чи не нарахування ще ні в кого не може бути.
Але в мене таке повідомлення є. То чи значить це, що мені могли підключити картку не в рамках ясно, а як звичайну - хоча заявка подавалась саме по посиланню від ясно? Як це можна перевірити? Лише через гарячку?
Естественно речь только об уведомлении. То ли здесь, то ли на реде читал, что при оплате коммуналки уведомления о начислении 2% не было. Как проверить не знаю, но не исключаю, что коммуналка пошла и в обычную категорию и в коммуналку. У ПУМБа в плане КБ наблюдаются странные вещи, у кого-то вон и простые манисенды попадают в категорию 6 (у меня не попадают).
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Сер 09 гру, 2020 13:04
так что с 3дс делать, не проходят же оплаты
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Maksi2
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Додано: Сер 09 гру, 2020 13:08
Maksi2 написав:
так что с 3дс делать, не проходят же оплаты
Ожидаемо в отделении ни про какое отключение 3ds не знают, на ГЛ говорят одно, по факту третье.
Выше в теме кому-то удалось оплатить на next с подтверждением платежа
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