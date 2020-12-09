ukrprom2014 ,это точно? Думал, что эти кешбек категории исключительно для кредитных карт.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA написав:ukrprom2014 ,это точно? Думал, что эти кешбек категории исключительно для кредитных карт.
Совершенно точно. Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории. Для кредитной открытой через yasno еще дополнительно 10% комуналь.
Мда, сдулся пумб так и не надувшись... Обещанный кешбек по коммуналке уже приходится с напоминанием выбивать.Причем так и не выплатил.Все сроки прошли, а он все лепит отмазки про пять рабочих дней. С кешбеком за 15ть покупок тоже лажа.Выбираешь категорию, а потом опа, после выбора оказывается покупки от 25 грн.Как бы кидок по мелочи, но факт кидка не отменяется.Тенденция однако. В принципе и раньше знал что такое ахметконторы, так что не удивляет.Будьте внимательны и осторожны в общем ).
посетитель написав:Выбираешь категорию, а потом опа, после выбора оказывается покупки от 25 грн.
А Вы ходили по ссылке, которую кидает, когда входишь в раздел кешбэков (типа https://retail.pumb.ua/service/krqdp)? Там изначально еще до выбора категории кешбэка было указано, что покупки должны быть от 25 грн.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)