посетитель написав:Выбираешь категорию, а потом опа, после выбора оказывается покупки от 25 грн.
А Вы ходили по ссылке, которую кидает, когда входишь в раздел кешбэков (типа https://retail.pumb.ua/service/krqdp)? Там изначально еще до выбора категории кешбэка было указано, что покупки должны быть от 25 грн.
Это сейчас там так.А первого числа где-то в час ночи такого не было.И сначала там 10 покупок указывало, потом 15ть, а после позднее я так понял уже 20ть.Но такое уже.
посетитель написав:Выбираешь категорию, а потом опа, после выбора оказывается покупки от 25 грн.
А Вы ходили по ссылке, которую кидает, когда входишь в раздел кешбэков (типа https://retail.pumb.ua/service/krqdp)? Там изначально еще до выбора категории кешбэка было указано, что покупки должны быть от 25 грн.
Это сейчас там так.А первого числа где-то в час ночи такого не было.И сначала там 10 покупок указывало, потом 15ть, а после позднее я так понял уже 20ть.Но такое уже.
Это условие было там и 1 числа. А если на момент выбора было 10 покупок, то 10 и нужно сделать.
посетитель написав:Это сейчас там так.А первого числа где-то в час ночи такого не было.И сначала там 10 покупок указывало, потом 15ть, а после позднее я так понял уже 20ть.Но такое уже.
Ну в час ночи там и выбора новых категорий не было. Новые появились после 10 утра, а до того висели старые из прошлого месяца. Как только появились новые категории, ссылка на правила с 25 грн уже была в меню кешбэков.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)