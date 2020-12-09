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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2716271727182719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:19

Re: ПУМБ

  mustbe написав:это не

нам так не жить....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:16

Столкнулся сегодня с еще одним интересным эффектом.
У карт ВсеХочу Visa, bin 431414, дата валидности 12/22 - не работает пэйпас, хотя значек соответствующий присутствует.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:30

  ingtrans написав:
  посетитель написав:Выбираешь категорию, а потом опа, после выбора оказывается покупки от 25 грн.

А Вы ходили по ссылке, которую кидает, когда входишь в раздел кешбэков (типа https://retail.pumb.ua/service/krqdp)? Там изначально еще до выбора категории кешбэка было указано, что покупки должны быть от 25 грн.

Это сейчас там так.А первого числа где-то в час ночи такого не было.И сначала там 10 покупок указывало, потом 15ть, а после позднее я так понял уже 20ть.Но такое уже.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:33

Re: ПУМБ

  zentol написав:затянуть с приват карты на всеМожу без комиса нельзя?

Провел 2 тестовых платежа по 100грн через mob app, тунял на карту и карточный счет - комиссия у привата 5грн (видимо, минималка)

Загоняете на "Приват вклад" -> в П24 разрыв вклада и отправляете на КДВ привата -> снятие нала в любом банкомате -> поплнение ПУМБа. Все делается сразу у терминала ПУМБа имея доступ в П24.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:39

  ukrprom2014 написав:У карт ВсеХочу

Мені одному ріже слух?
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 21:40

Re: ПУМБ

посетитель написав:
  ingtrans написав:
  посетитель написав:Выбираешь категорию, а потом опа, после выбора оказывается покупки от 25 грн.

А Вы ходили по ссылке, которую кидает, когда входишь в раздел кешбэков (типа https://retail.pumb.ua/service/krqdp)? Там изначально еще до выбора категории кешбэка было указано, что покупки должны быть от 25 грн.

Это сейчас там так.А первого числа где-то в час ночи такого не было.И сначала там 10 покупок указывало, потом 15ть, а после позднее я так понял уже 20ть.Но такое уже.
Это условие было там и 1 числа. А если на момент выбора было 10 покупок, то 10 и нужно сделать.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:05

  посетитель написав:Это сейчас там так.А первого числа где-то в час ночи такого не было.И сначала там 10 покупок указывало, потом 15ть, а после позднее я так понял уже 20ть.Но такое уже.

Ну в час ночи там и выбора новых категорий не было. Новые появились после 10 утра, а до того висели старые из прошлого месяца. Как только появились новые категории, ссылка на правила с 25 грн уже была в меню кешбэков.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:19

  ukrprom2014 написав:Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории.

А без Вайбера можно как-то категории выбрать?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:29

  yuri_m написав:
  ukrprom2014 написав:Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории.

А без Вайбера можно как-то категории выбрать?

К сожалению нет.
Такая у ахметбая фирменная фишка.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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