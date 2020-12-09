RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2717271827192720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 23:06

[/quote]
А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote]
В отделении сказали, что кешбек должен быть у всех. Отсутствие его в Вайбере - это глюк и недоработка программистов ПУМБа. Массовые жалобы может помогут как то ускорить решение вопроса. На горячую, можно и в отделении банка - они оформляют обращение/жалобу.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 212
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 27 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 00:20

    Re: ПУМБ

      wtf написав:через портмоне считает

    Но тогда в "четвертаковое" количество не войдет!
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2159
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 27 раз.
    Подякували: 144 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 06:17

      ukrprom2014 написав:
      wtf написав:через портмоне считает

    Но тогда в "четвертаковое" количество не войдет!

    Почему это не войдет? Войдет.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1959
    З нами з: 31.07.19
    Подякував: 52 раз.
    Подякували: 245 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:22

    Re: ПУМБ

    Пять рабочих дней прошло- кэшбэк так и не выплатили: " Ваше звернення прийнято в роботу". Кредитка через Ясно, платеж 25грн на оф.сайте Ясно. Не к чему приколупаться. Это так будет все время? Хотел бы дождаться первой выплаты, а потом платить остальное.
    lel
     
    Повідомлень: 2790
    З нами з: 10.12.13
    Подякував: 1013 раз.
    Подякували: 315 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:27

    Re: ПУМБ

      lel написав:Это так будет все время?

    Как повезет. У меня тоже была опалата 25 грн на оф. сайте 1.12. Кешбэк пришел вчера.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1959
    З нами з: 31.07.19
    Подякував: 52 раз.
    Подякували: 245 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 2717271827192720
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, MASolomko і 1 гість
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    А-Банк (17801)
    10.12.2020 10:30
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.