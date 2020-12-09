|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 23:06
[/quote]
А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote]
В отделении сказали, что кешбек должен быть у всех. Отсутствие его в Вайбере - это глюк и недоработка программистов ПУМБа. Массовые жалобы может помогут как то ускорить решение вопроса. На горячую, можно и в отделении банка - они оформляют обращение/жалобу.
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 00:20
wtf написав:
через портмоне считает
Но тогда в "четвертаковое" количество не войдет!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2159
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 06:17
ukrprom2014 написав: wtf написав:
через портмоне считает
Но тогда в "четвертаковое" количество не войдет!
Почему это не войдет? Войдет.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:22
Пять рабочих дней прошло- кэшбэк так и не выплатили: " Ваше звернення прийнято в роботу". Кредитка через Ясно, платеж 25грн на оф.сайте Ясно. Не к чему приколупаться. Это так будет все время? Хотел бы дождаться первой выплаты, а потом платить остальное.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2790
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1013 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:27
lel написав:
Это так будет все время?
Как повезет. У меня тоже была опалата 25 грн на оф. сайте 1.12. Кешбэк пришел вчера.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|