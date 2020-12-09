[/quote] А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote] В отделении сказали, что кешбек должен быть у всех. Отсутствие его в Вайбере - это глюк и недоработка программистов ПУМБа. Массовые жалобы может помогут как то ускорить решение вопроса. На горячую, можно и в отделении банка - они оформляют обращение/жалобу.
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR
Пять рабочих дней прошло- кэшбэк так и не выплатили: " Ваше звернення прийнято в роботу". Кредитка через Ясно, платеж 25грн на оф.сайте Ясно. Не к чему приколупаться. Это так будет все время? Хотел бы дождаться первой выплаты, а потом платить остальное.
pfauter, а почему решили, что выдали обычную всеМОЖУ?
Главное условие — менеджер должен заполнять открытую заявку, которую создали после заполнения формы на специальной странице. Остальные моменты менеджера не должны беспокоит.
Вчера знакомый решил оформить сию картку. Ляпнул менеджеру и он давай вешать лапшу на уши, что карта положена тем, кто подключается к Нефтегазу в отделении... Знакомому инструкцию прочитал, сегодня дооформлял.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!