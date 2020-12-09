Я бы сказал, даже нужно!)
Ходите в раздел комульные платежи...по своим реквизитам платить избегайте
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:50
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57
[quote="5117937:ukrprom2014"][quote="5117928:yuri_m"][quote="5117661:ukrprom2014"]Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории.[/quote]
А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote]
К сожалению нет.
Такая у ахметбая фирменная фишка.[/quote]
Современный мир и современные типы общения также и современные гаджеты - все вместе
никому не верю
|