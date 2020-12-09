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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2718271927202721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:50

  pfauter написав:В колцентре предложили оплатить и узнать. В пумб-онлайн можно оплатить комуналку?

Я бы сказал, даже нужно!)
Ходите в раздел комульные платежи...по своим реквизитам платить избегайте
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57

[quote="5117937:ukrprom2014"][quote="5117928:yuri_m"][quote="5117661:ukrprom2014"]Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории.[/quote]
А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote]
К сожалению нет.
Такая у ахметбая фирменная фишка.[/quote]
Современный мир и современные типы общения также и современные гаджеты - все вместе
никому не верю
sens
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  #<1 ... 2718271927202721
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