Я бы сказал, даже нужно!)
Ходите в раздел комульные платежи...по своим реквизитам платить избегайте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:50
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57
[quote="5117937:ukrprom2014"][quote="5117928:yuri_m"][quote="5117661:ukrprom2014"]Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории.[/quote]
А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote]
К сожалению нет.
Такая у ахметбая фирменная фишка.[/quote]
Современный мир и современные типы общения также и современные гаджеты - все вместе
никому не верю
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:38
Получилось наконец увидеть категории кешбека и сделать выбор на декабрь.
1) в отделении банка поменяли финансовый номер на новый
2) в Вайбере на этом номере активировала чат бот, но после "поделиться номером" отправляла "поделиться" и ничего сутки не происходило, "ваша заявка в обработке и все".
3) через сутки, пробно в этом же телефоне перешла по референтной ссылке форумчанина, выпало опять "поделиться номером", нажала "поделиться" и пришла смс с кодом подтверждения. После ввода подписка в боте активировалась. Но кешбек не появился )
4) установила Вайбер с этим номером на компьютере с нуля. И после синхронизации в Вайбере компьютера появилась и кнопка кешбек и дало выбрать категорию. Причем категория 6 была "сделать 10 операций по 25 грн".
Так поняла, что Вайбер надо либо полностью переустановить либо очистить (?), и может быть тогда получится выбрать кешбек.
РЕФКИ
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:10
Re: ПУМБ
Кишмиш наш
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