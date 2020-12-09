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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2718271927202721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:50

  pfauter написав:В колцентре предложили оплатить и узнать. В пумб-онлайн можно оплатить комуналку?

Я бы сказал, даже нужно!)
Ходите в раздел комульные платежи...по своим реквизитам платить избегайте
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57

[quote="5117937:ukrprom2014"][quote="5117928:yuri_m"][quote="5117661:ukrprom2014"]Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории.[/quote]
А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote]
К сожалению нет.
Такая у ахметбая фирменная фишка.[/quote]
Современный мир и современные типы общения также и современные гаджеты - все вместе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:38

Получилось наконец увидеть категории кешбека и сделать выбор на декабрь.
1) в отделении банка поменяли финансовый номер на новый
2) в Вайбере на этом номере активировала чат бот, но после "поделиться номером" отправляла "поделиться" и ничего сутки не происходило, "ваша заявка в обработке и все".
3) через сутки, пробно в этом же телефоне перешла по референтной ссылке форумчанина, выпало опять "поделиться номером", нажала "поделиться" и пришла смс с кодом подтверждения. После ввода подписка в боте активировалась. Но кешбек не появился )
4) установила Вайбер с этим номером на компьютере с нуля. И после синхронизации в Вайбере компьютера появилась и кнопка кешбек и дало выбрать категорию. Причем категория 6 была "сделать 10 операций по 25 грн".
Так поняла, что Вайбер надо либо полностью переустановить либо очистить (?), и может быть тогда получится выбрать кешбек.
РЕФКИ 8)
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:10

    Re: ПУМБ

    Кишмиш наш
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    chipmunk
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      #<1 ... 2718271927202721
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    ПУМБ (27204)
    10.12.2020 16:10
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