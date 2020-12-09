Я бы сказал, даже нужно!)
Ходите в раздел комульные платежи...по своим реквизитам платить избегайте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:50
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57
[quote="5117937:ukrprom2014"][quote="5117928:yuri_m"][quote="5117661:ukrprom2014"]Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории.[/quote]
А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote]
К сожалению нет.
Такая у ахметбая фирменная фишка.[/quote]
Современный мир и современные типы общения также и современные гаджеты - все вместе
никому не верю
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:38
Получилось наконец увидеть категории кешбека и сделать выбор на декабрь.
1) в отделении банка поменяли финансовый номер на новый
2) в Вайбере на этом номере активировала чат бот, но после "поделиться номером" отправляла "поделиться" и ничего сутки не происходило, "ваша заявка в обработке и все".
3) через сутки, пробно в этом же телефоне перешла по референтной ссылке форумчанина, выпало опять "поделиться номером", нажала "поделиться" и пришла смс с кодом подтверждения. После ввода подписка в боте активировалась. Но кешбек не появился )
4) установила Вайбер с этим номером на компьютере с нуля. И после синхронизации в Вайбере компьютера появилась и кнопка кешбек и дало выбрать категорию. Причем категория 6 была "сделать 10 операций по 25 грн".
Так поняла, что Вайбер надо либо полностью переустановить либо очистить (?), и может быть тогда получится выбрать кешбек.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:10
Re: ПУМБ
Кишмиш наш
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:31
Коллеги, распишите, плиз алгоритм получения всекарты с приветственным кешбеком 100 грн.
Я так понял, нужно в вайбере зайти в чатбот ПУМБ и там ввести партнерскую ссылку (где именно?) а после получения карты сделать платеж на 100 грн (есть исключения?).
Вобщем, растолкуйте.
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:50
Re: ПУМБ
достаточно получить в вайбере ссылку в сообщении от любого контакта и перейти по ссылке с приглашением. либо скопировать себе в заметки ссылку с приглашением и перейти оттуда
после получения карты сделать платеж на 101+ грн
КБ за открытие карты
Додано: Чет 10 гру, 2020 16:52
Re: ПУМБ
шо то плюшек за коммуналку не насыпают...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:09
Re: ПУМБ
Достаточно открыть ссылку в Google Chrome с того устройства, на котором установлен Viber... Потом должен открыть чат, в котором подтверждается заказ карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:10
Перейти треба й справді за партнерським посиланням, котре Вас направить у Вайбер, там бот надасть Вам вибір з карт, котрі доступні Вам для оформлення: зазвичай це всеКарта дебетна та всеМожу кредитна. Обираєте, що Вам треба й натискаєте на відповідну карту, тоді чекаєте дзвінка від ПУМБа й погоджуєте дату оформлення картки на відділенні. Якось так.
Буду радий, як погодитесь зайти в ПУМБ за моєю рефкою v.pumb.ua/bcRvzq і ми обоє отримаємо по 100 грн кожен.
Якщо у Вас наразі немає ніяких карток ПУМБа, то краще за рефкою відкрити всеКарту дебетну, бо другу карту за рефкою нечебто не дозволяють оформити, хоча спробувати варто. Втім, я б на Вашому місці другою оформив всеМожу від Ясно з кешбеком на комуналку до 300 грн в місяць, без рефки на цій сторінці:
Отут опис цієї акції:
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 10 гру, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:22
Re: ПУМБ
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