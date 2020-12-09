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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2719272027212722>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:50

  pfauter написав:В колцентре предложили оплатить и узнать. В пумб-онлайн можно оплатить комуналку?

Я бы сказал, даже нужно!)
Ходите в раздел комульные платежи...по своим реквизитам платить избегайте
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:57

[quote="5117937:ukrprom2014"][quote="5117928:yuri_m"][quote="5117661:ukrprom2014"]Выбранные категории для любой карты (ВсеХочу или ВсеМожу) - главное получить в вайбер боте меню с выбором категории.[/quote]
А без Вайбера можно как-то категории выбрать?[/quote]
К сожалению нет.
Такая у ахметбая фирменная фишка.[/quote]
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sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:38

Получилось наконец увидеть категории кешбека и сделать выбор на декабрь.
1) в отделении банка поменяли финансовый номер на новый
2) в Вайбере на этом номере активировала чат бот, но после "поделиться номером" отправляла "поделиться" и ничего сутки не происходило, "ваша заявка в обработке и все".
3) через сутки, пробно в этом же телефоне перешла по референтной ссылке форумчанина, выпало опять "поделиться номером", нажала "поделиться" и пришла смс с кодом подтверждения. После ввода подписка в боте активировалась. Но кешбек не появился )
4) установила Вайбер с этим номером на компьютере с нуля. И после синхронизации в Вайбере компьютера появилась и кнопка кешбек и дало выбрать категорию. Причем категория 6 была "сделать 10 операций по 25 грн".
Так поняла, что Вайбер надо либо полностью переустановить либо очистить (?), и может быть тогда получится выбрать кешбек.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:10

    Re: ПУМБ

    Кишмиш наш
    Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
    chipmunk
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:31

    Коллеги, распишите, плиз алгоритм получения всекарты с приветственным кешбеком 100 грн.
    Я так понял, нужно в вайбере зайти в чатбот ПУМБ и там ввести партнерскую ссылку (где именно?) а после получения карты сделать платеж на 100 грн (есть исключения?).
    Вобщем, растолкуйте.
    serzh
     
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:50

    Re: ПУМБ

    достаточно получить в вайбере ссылку в сообщении от любого контакта и перейти по ссылке с приглашением. либо скопировать себе в заметки ссылку с приглашением и перейти оттуда
    после получения карты сделать платеж на 101+ грн
    КБ за открытие карты
    • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
    • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
    • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
    • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
    • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
    *оформляется через вайбер
    wtf
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:52

    Re: ПУМБ

    :oops: шо то плюшек за коммуналку не насыпают... :oops:
    Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
    https://forum.finance.ua/topic231603.html
    uaprofi
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:09

    Re: ПУМБ

      wtf написав:достаточно получить в вайбере ссылку в сообщении от любого контакта и перейти по ссылке с приглашением.
    Достаточно открыть ссылку в Google Chrome с того устройства, на котором установлен Viber... ;) Потом должен открыть чат, в котором подтверждается заказ карты.
    Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
    • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
    • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:10

      serzh написав:Коллеги, распишите, плиз алгоритм получения всекарты с приветственным кешбеком 100 грн.
    Я так понял, нужно в вайбере зайти в чатбот ПУМБ и там ввести партнерскую ссылку (где именно?) а после получения карты сделать платеж на 100 грн (есть исключения?).
    Вобщем, растолкуйте.

    Перейти треба й справді за партнерським посиланням, котре Вас направить у Вайбер, там бот надасть Вам вибір з карт, котрі доступні Вам для оформлення: зазвичай це всеКарта дебетна та всеМожу кредитна. Обираєте, що Вам треба й натискаєте на відповідну карту, тоді чекаєте дзвінка від ПУМБа й погоджуєте дату оформлення картки на відділенні. Якось так.
    Буду радий, як погодитесь зайти в ПУМБ за моєю рефкою v.pumb.ua/bcRvzq і ми обоє отримаємо по 100 грн кожен.

    Якщо у Вас наразі немає ніяких карток ПУМБа, то краще за рефкою відкрити всеКарту дебетну, бо другу карту за рефкою нечебто не дозволяють оформити, хоча спробувати варто. Втім, я б на Вашому місці другою оформив всеМожу від Ясно з кешбеком на комуналку до 300 грн в місяць, без рефки на цій сторінці: http://pumb.ua/yasno
    Отут опис цієї акції: https://about.pumb.ua/presscenter/promo/item/6050-povertamo-koshti-za-oplatu-komunaljnih-platezhv#info
    Востаннє редагувалось kreuz в Чет 10 гру, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
    Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
    • https://monobank.ua/r/2xGi
    • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
    • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:22

    Re: ПУМБ

      Квесторе_поверніться написав:Посилання правильне?

    Да. Попробуйте перейдите.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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