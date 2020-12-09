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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:22
uaprofi написав:
:oops: шо то плюшек за коммуналку не насыпают...
Многим руками их только насыпают, увы!
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