Многим руками их только насыпают, увы!uaprofi написав::oops: шо то плюшек за коммуналку не насыпают...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:22
Re: ПУМБ
Многим руками их только насыпают, увы!
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:16
Re: ПУМБ
Додано: Чет 10 гру, 2020 19:29
Re: ПУМБ
Только в чате или ГЛ можете уточнить.
PS приучил моно к хорошему))
Оформи карту по ссылке и получи:
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