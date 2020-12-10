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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2719272027212722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:22

Re: ПУМБ

uaprofi написав::oops: шо то плюшек за коммуналку не насыпают... :oops:
Многим руками их только насыпают, увы!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлень: 2524
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Подякував: 104 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:16

Re: ПУМБ

Коллеги, есть ли способ узнать коды MCC после платежей? В выписках ПУМБа не вижу или не там смотрю. Вот что-то типа такого как в выписках у mono есть?
Зображення
Intento
 
Повідомлень: 83
З нами з: 06.06.16
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:29

Re: ПУМБ

Intento написав:Коллеги, есть ли способ узнать коды MCC после платежей? В выписках ПУМБа не вижу или не там смотрю. Вот что-то типа такого как в выписках у mono есть?
Зображення
Только в чате или ГЛ можете уточнить.
PS приучил моно к хорошему))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2524
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2719272027212722
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