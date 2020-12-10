ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:22
uaprofi написав:
:oops: шо то плюшек за коммуналку не насыпают...
Многим руками их только насыпают, увы!
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:16
Коллеги, есть ли способ узнать коды MCC после платежей? В выписках ПУМБа не вижу или не там смотрю. Вот что-то типа такого как в выписках у mono есть?
Intento
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:29
Intento написав:
Коллеги, есть ли способ узнать коды MCC после платежей? В выписках ПУМБа не вижу или не там смотрю. Вот что-то типа такого как в выписках у mono есть?
Только в чате или ГЛ можете уточнить.
PS приучил моно к хорошему))
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Повідомлень: 2524
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:48
В банке возможно получить всеможу с оплатой коммуналки, без трудоустройства?
Какой могут дать лимит? Можно в личку.
Прораб
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:56
Прораб написав:
В банке возможно получить всеможу с оплатой коммуналки, без трудоустройства?
Какой могут дать лимит? Можно в личку.
Просите 30000. Это без справки о зарплате, пишите, что работаете неофициально и все.
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$
Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Spring
Повідомлень: 214
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:59
Прораб написав:
В банке возможно получить всеможу с оплатой коммуналки, без трудоустройства?
Какой могут дать лимит? Можно в личку.
Можно, если просрочек в других банках нет.
Только лапшайте что работаете, 10 лет на 1 месте.
За телефон бухгалтерии сойдет телефон вашего проинструктированного кореша (но обычно никому не звонят).
Лимит просите до 20К, ЗП заливайте 25К, доп. доход еще 25К.
Машина, квартира, дача - само собой.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:15
anis написав:
Упс!
Здається, ви не можете брати участь в цій акції. Перейдіть, будь-ласка, до головного меню
После перехода в viber по рефке.
Карты закончились в банке или я что-то делаю не так?
Как решили проблему? У меня аналогичное сообщение выскакивает. До этого клиентом ПУМБ не был.
serzh
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