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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2719272027212722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:22

Re: ПУМБ

uaprofi написав::oops: шо то плюшек за коммуналку не насыпают... :oops:
Многим руками их только насыпают, увы!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:16

Re: ПУМБ

Коллеги, есть ли способ узнать коды MCC после платежей? В выписках ПУМБа не вижу или не там смотрю. Вот что-то типа такого как в выписках у mono есть?
Зображення
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:29

Re: ПУМБ

Intento написав:Коллеги, есть ли способ узнать коды MCC после платежей? В выписках ПУМБа не вижу или не там смотрю. Вот что-то типа такого как в выписках у mono есть?
Зображення
Только в чате или ГЛ можете уточнить.
PS приучил моно к хорошему))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:30

  uaprofi написав::oops: шо то плюшек за коммуналку не насыпают... :oops:

Звоните на ГЛ, все отдадут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:48

Re: ПУМБ

В банке возможно получить всеможу с оплатой коммуналки, без трудоустройства?
Какой могут дать лимит? Можно в личку.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:56

  Прораб написав:В банке возможно получить всеможу с оплатой коммуналки, без трудоустройства?
Какой могут дать лимит? Можно в личку.

Просите 30000. Это без справки о зарплате, пишите, что работаете неофициально и все.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:59

      Прораб написав:В банке возможно получить всеможу с оплатой коммуналки, без трудоустройства?
    Какой могут дать лимит? Можно в личку.

    Можно, если просрочек в других банках нет.
    Только лапшайте что работаете, 10 лет на 1 месте.
    За телефон бухгалтерии сойдет телефон вашего проинструктированного кореша (но обычно никому не звонят).
    Лимит просите до 20К, ЗП заливайте 25К, доп. доход еще 25К.
    Машина, квартира, дача - само собой.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:15

      anis написав:Упс! Здається, ви не можете брати участь в цій акції. Перейдіть, будь-ласка, до головного меню
    После перехода в viber по рефке.
    Карты закончились в банке или я что-то делаю не так?


    Как решили проблему? У меня аналогичное сообщение выскакивает. До этого клиентом ПУМБ не был.
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