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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2720272127222723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:06

  serzh написав:
  anis написав:Упс! Здається, ви не можете брати участь в цій акції. Перейдіть, будь-ласка, до головного меню
После перехода в viber по рефке.
Карты закончились в банке или я что-то делаю не так?


Как решили проблему? У меня аналогичное сообщение выскакивает. До этого клиентом ПУМБ не был.


Попробуйте с другого номера перейти по ссылке. Заказывайте на другой номер, а в качестве финансового при оформлении уже в отделении банка укажете удобный Вам номер
РЕФКИ 8)
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    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:12

      ukrprom2014 написав:Можно

    Все так и есть.
    Будем крутить динаму. Благодарочка друзья.
    Прораб
     
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    Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:12

      Прораб написав:В банке возможно получить всеможу с оплатой коммуналки, без трудоустройства?
    Какой могут дать лимит? Можно в личку.


    Сегодня дали 10000. Сказал, что работаю "на себя", в месяц зарабатываю 15000.
    Самое интересное- я имею еще пенсию по инвалидности, так они требовали справку из пенсионного! Хотя пенсию указал минимальную, 2100 грн, я же не 10000 указал, зачем им еще документы?. Пришлось менеджеру в отделении удалить эти данные- сразу одобрили лимит.
    pfauter
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 02:13

    Re: але ПУМБ!

    В один день сделал с десяток тестовых оплат, разными суммами, на двух поставщиков, на приват нексте и на пумб онлайне. Получил кешбек, на 4-й день, но только за одну оплату в нексте и одну оплату в пумб онлайне, это видно по суммам.
    Итого, сидит какое то непонятное хитросделанное и кривое и вручную начисляет нам кешбек, по типу ромашки. Але, :mrgreen: так не пойдет, где остальной кешбек? за оплаты сделанные подряд, в один день, практически в одно время, с одним и тем же МСС кодом, на одних и тех же поставщиков по комуно всплывающим шаблонам.
    За такой разводняк на дурняк - будем дрючить. :!:
    Мы с НБУ любим нагибать таких катал.
    Maksi2
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:31

    Re: ПУМБ

    Maksi2, ну я решил пока понагибать их через почту, потом через электронное обращение и уже после НБУ.

    А пока в приоритете надо починить 3Ds при оплате через Приват24. А то дрючить будет не за что :D
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    MASolomko
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:27

    Re: ПУМБ

    Прилетело +79,45 Выплата денежных средств по акции - теперь та назавжди кешбек із Пумб. Что это?
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    valya
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:40

    Re: ПУМБ

    valya написав:Прилетело +79,45 Выплата денежных средств по акции - теперь та назавжди кешбек із Пумб. Что это?
    Кешбек за прошлый месяц по категории которую вы выбрали в Вайбере.
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:52

    unknownurl Благодарю, точно
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    valya
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:52

    Re: ПУМБ

    Коллеги с девятками, отзовитесь, пожалуйста. Надо пообщаться, в плане обмена опытом. :)
    Andrew75
     
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