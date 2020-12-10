Попробуйте с другого номера перейти по ссылке. Заказывайте на другой номер, а в качестве финансового при оформлении уже в отделении банка укажете удобный Вам номер
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:06
Попробуйте с другого номера перейти по ссылке. Заказывайте на другой номер, а в качестве финансового при оформлении уже в отделении банка укажете удобный Вам номер
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:12
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:12
Сегодня дали 10000. Сказал, что работаю "на себя", в месяц зарабатываю 15000.
Самое интересное- я имею еще пенсию по инвалидности, так они требовали справку из пенсионного! Хотя пенсию указал минимальную, 2100 грн, я же не 10000 указал, зачем им еще документы?. Пришлось менеджеру в отделении удалить эти данные- сразу одобрили лимит.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 02:13
Re: але ПУМБ!
В один день сделал с десяток тестовых оплат, разными суммами, на двух поставщиков, на приват нексте и на пумб онлайне. Получил кешбек, на 4-й день, но только за одну оплату в нексте и одну оплату в пумб онлайне, это видно по суммам.
Итого, сидит какое то непонятное хитросделанное и кривое и вручную начисляет нам кешбек, по типу ромашки. Але, так не пойдет, где остальной кешбек? за оплаты сделанные подряд, в один день, практически в одно время, с одним и тем же МСС кодом, на одних и тех же поставщиков по комуно всплывающим шаблонам.
За такой разводняк на дурняк - будем дрючить.
Мы с НБУ любим нагибать таких катал.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:31
Re: ПУМБ
Maksi2, ну я решил пока понагибать их через почту, потом через электронное обращение и уже после НБУ.
А пока в приоритете надо починить 3Ds при оплате через Приват24. А то дрючить будет не за что
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:27
Re: ПУМБ
Прилетело +79,45 Выплата денежных средств по акции - теперь та назавжди кешбек із Пумб. Что это?
*******
Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:40
Re: ПУМБ
Кешбек за прошлый месяц по категории которую вы выбрали в Вайбере.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:52
Re: ПУМБ
Коллеги с девятками, отзовитесь, пожалуйста. Надо пообщаться, в плане обмена опытом.
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