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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2721272227232724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:34

Re: ПУМБ

  Intento написав:MCC 0000.

Это плохо, КБ не нальют, ссылаясь на условия аХции.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:39

  Intento написав:Пообщался в чате с оператором :?
По двум явно коммунальным платежам - Нафтогаз и местному поставщику электроэнергии - она мне сообщила MCC 0000. Платил через ПУМБ-online с подтягиванием коммунального шаблона. Или это операция еще не полностью проведена ихним корявым софтом по базе?


Возможно имеет смысл позвонить еще раз. Не все операторы понимают что вы от них хотите. Мне как то тут только с третьей попытки назвали МСС. Помогло уточнение что нужен код мерчанта/торговой точки.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:49

Кешбек

Оплатила 25 грн с копейками за комуслуги (вода), но в количество операций по 6 категории не засчиталось. Здесь вроде писали люди, что засчитывается.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:06

Re: ПУМБ

Oktawa, где платили?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:06

  Oktawa написав:Оплатила 25 грн с копейками за комуслуги (вода), но в количество операций по 6 категории не засчиталось. Здесь вроде писали люди, что засчитывается.

Я так понимаю еще важно как платили. Если чужим сервисом то зачесть должны, а если через пумб онлайн, то нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:09

  MASolomko написав:Oktawa, где платили?

Через ПУМБ онлайн
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:12

  Flamingo написав:
  Oktawa написав:Оплатила 25 грн с копейками за комуслуги (вода), но в количество операций по 6 категории не засчиталось. Здесь вроде писали люди, что засчитывается.

Я так понимаю еще важно как платили. Если чужим сервисом то зачесть должны, а если через пумб онлайн, то нет

А если через Форвард онлайн платить, то посчитает?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:14

Re: ПУМБ

  Oktawa написав:если через Форвард онлайн платить, то посчитает

Нет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:19

  Oktawa написав:
  Flamingo написав:Я так понимаю еще важно как платили. Если чужим сервисом то зачесть должны, а если через пумб онлайн, то нет

А если через Форвард онлайн платить, то посчитает?

А как вы картой пумба оплатите через форвард онлайн? Под чужими сервисами понималось изипэй, портмоне, пэйхаб, некст и т.п. Кстати тасовский т2ю тоже проходит. А вот по форварду не скажу потому как не понимаю как там можно пумбой платить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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