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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:34
Intento написав:
MCC 0000.
Это плохо, КБ не нальют, ссылаясь на условия аХции.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:39
Intento написав:
Пообщался в чате с оператором
По двум явно коммунальным платежам - Нафтогаз и местному поставщику электроэнергии - она мне сообщила MCC 0000
. Платил через ПУМБ-online с подтягиванием коммунального шаблона. Или это операция еще не полностью проведена ихним корявым софтом по базе?
Возможно имеет смысл позвонить еще раз. Не все операторы понимают что вы от них хотите. Мне как то тут только с третьей попытки назвали МСС. Помогло уточнение что нужен код мерчанта/торговой точки.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:49
Оплатила 25 грн с копейками за комуслуги (вода), но в количество операций по 6 категории не засчиталось. Здесь вроде писали люди, что засчитывается.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:06
Oktawa, где платили?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:06
Oktawa написав:
Оплатила 25 грн с копейками за комуслуги (вода), но в количество операций по 6 категории не засчиталось. Здесь вроде писали люди, что засчитывается.
Я так понимаю еще важно как платили. Если чужим сервисом то зачесть должны, а если через пумб онлайн, то нет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:09
MASolomko написав:
Oktawa, где платили?
Через ПУМБ онлайн
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Oktawa
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:12
Flamingo написав: Oktawa написав:
Оплатила 25 грн с копейками за комуслуги (вода), но в количество операций по 6 категории не засчиталось. Здесь вроде писали люди, что засчитывается.
Я так понимаю еще важно как платили. Если чужим сервисом то зачесть должны, а если через пумб онлайн, то нет
А если через Форвард онлайн платить, то посчитает?
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Oktawa
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:14
Oktawa написав:
если через Форвард онлайн платить, то посчитает
Нет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:19
Oktawa написав: Flamingo написав:
Я так понимаю еще важно как платили. Если чужим сервисом то зачесть должны, а если через пумб онлайн, то нет
А если через Форвард онлайн платить, то посчитает?
А как вы картой пумба оплатите через форвард онлайн? Под чужими сервисами понималось изипэй, портмоне, пэйхаб, некст и т.п. Кстати тасовский т2ю тоже проходит. А вот по форварду не скажу потому как не понимаю как там можно пумбой платить
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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