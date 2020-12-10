RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2722272327242725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:53

В прошлом месяце горячая отключила 3 д секьюрити и через Некст успешно оплатился платеж. В этом месяце горячую линию лишили права отключать 3 д секьюрити. Пришлось написать заявление в отделении.
Можно писать в ПУМБ обращение через приложение (справа вверху есть "позвонить", "отправить обращение", там можно отправить нажав конверт), там можно и скрины прикрепить.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 216
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 28 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:15

    Re: ПУМБ

    lel, слал им на почту info@fuib.com — отвечают.
    По обращению касательно кешбека за коммунальные сразу игнор. Я сегодня им через веб-банкинг отправил жалобу типа вы хоть промежуточный ответ давайте, что обращение приняли.

    Из онлайн-чата или подобие к нему стоит смотреть в сторону Messenger от Facebook.
    Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
    • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
    • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
    MASolomko
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2746
    З нами з: 08.03.18
    Подякував: 299 раз.
    Подякували: 410 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:47

      Aps написав:
      Intento написав:По двум явно коммунальным платежам - Нафтогаз и местному поставщику электроэнергии - она мне сообщила MCC 0000. Платил через ПУМБ-online с подтягиванием коммунального шаблона.

    Возможно имеет смысл позвонить еще раз. Не все операторы понимают что вы от них хотите.

    Позвонил, объяснил - таки снова подтвердили MCC 0000 у этих платежей и то, что такого быть не должно, составили заявку. Буду ждать.
    Чего же у них такой софт глючный-то? Что с вайбером куча проблем, что с банкингом... вроде ж не первый десяток лет работают, а приходится чуть не по любому поводу как котят тыкать в правила и условия, тратя время на то, чего не должно вообще быть. Первый раз такой банк встречаю из более чем десятка.
    Intento
     
    Повідомлень: 85
    З нами з: 06.06.16
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 5 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:58

      MASolomko написав:надо починить 3Ds при оплате через Приват24. А то дрючить будет не за что :D

    Они его сами и сломали, введя вчера 3D Secure 2.0 видать поэтому и не работает 1.0 или же они блокируют приват некст, тут одно из двух. Но жалоба в НБУ им гарантирована, если прокинут с кешбеком. #червонелайно готуйся п-дло.
    Maksi2
     
    Повідомлень: 775
    З нами з: 18.06.19
    Подякував: 348 раз.
    Подякували: 53 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 2722272327242725
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], kreuz, Maksi2, vcy, Квесторе_поверніться і 6 гостей
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    А-Банк (17858)
    11.12.2020 13:02
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.