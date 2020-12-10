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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:53
В прошлом месяце горячая отключила 3 д секьюрити и через Некст успешно оплатился платеж. В этом месяце горячую линию лишили права отключать 3 д секьюрити. Пришлось написать заявление в отделении.
Можно писать в ПУМБ обращение через приложение (справа вверху есть "позвонить", "отправить обращение", там можно отправить нажав конверт), там можно и скрины прикрепить.
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Spring
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:15
lel, слал им на почту info@fuib.com
— отвечают.
По обращению касательно кешбека за коммунальные сразу игнор. Я сегодня им через веб-банкинг отправил жалобу типа вы хоть промежуточный ответ давайте, что обращение приняли.
Из онлайн-чата или подобие к нему стоит смотреть в сторону Messenger от Facebook.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:47
Aps написав: Intento написав:
По двум явно коммунальным платежам - Нафтогаз и местному поставщику электроэнергии - она мне сообщила MCC 0000
. Платил через ПУМБ-online с подтягиванием коммунального шаблона.
Возможно имеет смысл позвонить еще раз. Не все операторы понимают что вы от них хотите.
Позвонил, объяснил - таки снова подтвердили MCC 0000 у этих платежей и то, что такого быть не должно, составили заявку. Буду ждать.
Чего же у них такой софт глючный-то? Что с вайбером куча проблем, что с банкингом... вроде ж не первый десяток лет работают, а приходится чуть не по любому поводу как котят тыкать в правила и условия, тратя время на то, чего не должно вообще быть. Первый раз такой банк встречаю из более чем десятка.
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Intento
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:58
MASolomko написав:
надо починить 3Ds при оплате через Приват24. А то дрючить будет не за что
Они его сами и сломали, введя вчера 3D Secure 2.0 видать поэтому и не работает 1.0 или же они блокируют приват некст, тут одно из двух. Но жалоба в НБУ им гарантирована, если прокинут с кешбеком. #червонелайно готуйся п-дло.
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Maksi2
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:13
У банка какие-то организационные проблемы это уже четко видно.Заявленый кешбек тупо не платят, через Некст оплатить ничего не получается.На все обращения игнор.Судя по тому что это не только у меня вывод про серьезность конторы очевиден.Что то более серьезное с ними иметь стрёмно, так как в один прекрасный момент либо просто собственные деньги зависнут либо банка тупо кинет с последующим игнором.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:19
Добрый день.
Воспользовался рефкой с целью открыть дебетку ВСЕКАРТА.
А по ней предлагает открыть только кредитку ВСЕМОЖУ в Вайбере.
Подскажите что в таком случае делать?
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slktym007
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:27
serzh написав: anis написав:
Упс!
Здається, ви не можете брати участь в цій акції. Перейдіть, будь-ласка, до головного меню
После перехода в viber по рефке.
Карты закончились в банке или я что-то делаю не так?
Как решили проблему? У меня аналогичное сообщение выскакивает. До этого клиентом ПУМБ не был.
А на Вібер ПУМБи підписані? А на чат-бот також? Можна ще спитати в підтримці, раптом попадеться адекватний працівник. Втім, надійніше самотужки тудим-сюдим ще потикатися.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:42
slktym007, а сейчас или ранее клиентом банка являетесь?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:50
slktym007 написав:
Добрый день.
Воспользовался рефкой с целью открыть дебетку ВСЕКАРТА.
А по ней предлагает открыть только кредитку ВСЕМОЖУ в Вайбере.
Подскажите что в таком случае делать?
Рекомендую зачекати, а потім сробувати ще раз, в моєї половинки була така сама історія. Наступного дня (або навіть увечері того ж) з'явилася пропозиція і на всеКарту, хоча й було вже пізно...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:04
MASolomko написав:slktym007
, а сейчас или ранее клиентом банка являетесь?
Нет и не был никогда.
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slktym007
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