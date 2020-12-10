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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14
slktym007 написав:
Добрый день.
Воспользовался рефкой с целью открыть дебетку ВСЕКАРТА.
А по ней предлагает открыть только кредитку ВСЕМОЖУ в Вайбере.
Подскажите что в таком случае делать?
Пробуйте другие рефки
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:16
А что бы сменить пин-код по ВсеМожу обязательно надо делать операцию через банкомат как приложение советует?
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Adast
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:20
Adast написав:
А что бы сменить пин-код по ВсеМожу обязательно надо делать операцию через банкомат как приложение советует?
Ну так на чип ПИН перепишется тока в АТМ или в ПОСе
А если вы, например, ток безконтактом платите, то новый ПИН не скоро на чипе появится, будет рассихрон. Поэтому лучше шобы после смены ПИНа первой операцией была операция по чипу карты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:21
Spring написав:
В прошлом месяце горячая отключила 3 д секьюрити и через Некст успешно оплатился платеж. В этом месяце горячую линию лишили права отключать 3 д секьюрити. Пришлось написать заявление в отделении.
Отправил жалобу о проблеме 3ds с next на info@fuib.com
, по телефону подтвердили получение письма - ответ в течение 5 рабочих дней.
Ранее на ГЛ отправили в отделение за отключением 3ds, в отделении развели руками )
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zentol
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:39
clientage написав:
Ну так на чип ПИН перепишется тока в АТМ или в ПОСе
А если вы, например, ток безконтактом платите, то новый ПИН не скоро на чипе появится, будет рассихрон. Поэтому лучше шобы после смены ПИНа первой операцией была операция по чипу карты
Спасибо! То есть достаточно на кассе в условном АТБ расплатится чипом?
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Adast
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